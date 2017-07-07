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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Изображение ветерана ВОВ на рулоне туалетной бумаги возмутило кыргызстанцев

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Изображение ветерана ВОВ на рулоне туалетной бумаги возмутило кыргызстанцев
Фото: knews.kg
Жительница Бишкеке обнаружила в одном из магазинов города рулон туалетной бумаги, на обертке которой изображен ветеран Великой Отечественной войны, герой труда и отличник народного образования Сартабай Дубанбаев, передает Today.kz со ссылкой на K-News.

Женщина сфотографировала рулон и разместила снимок в Facebook.

Этот факт вызвал шквал критики со стороны пользователей. Люди в комментариях писали о необходимости привлечь к ответственности компанию, которая использовала изображение героя ВОВ.

По данным кыргызских СМИ, в этом же магазине продаются средства личной гигиеной с изображением экс-президента США Барака Обамы, спикера Жогорку Кенеша и еще ряда кыргызских политиков, а также спортсмена Азата Усеналиева.
Выяснилось, что производитель бумаги использовал в качестве обертки газету.

В свою очередь, продавцы уверяют, что туалетную бумагу им поставляют разные фирмы, и они уже не помнят, у кого приобрели эту партию.

Напомним, что во время предвыборной гонки в США в 2016 году особой популярностью среди множества товаров с изображениями кандидатов в президенты пользовались рулоны туалетной бумаги с фотографиями Клинтон и Трампа. В ноябре средство личной гигиены с фото Хиллари Клинтон по объему продаж опережало такую же бумагу, на которую нанесено изображение Дональда Трампа. А в июне 2016 года, по данным производителя туалетной бумаги, продукция с фото Трампа продавалась в шесть раз лучше аналогичной с изображением Клинтон.

Изображение ветерана ВОВ на рулоне туалетной бумаги возмутило кыргызстанцев
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:20
Әрине, мұндай бассыӡдықты доғару керек. Ұят
 
 

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