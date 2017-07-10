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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге
Кадр из видео
Видео процесса "ремонта" было опубликовано на странице shock_krg в Instagram.

Автолюбитель из Караганды решил взять инициативу в свои руки и "отремонтировать" дорогу, передает Zakon.kz.

Видео процесса "ремонта" было опубликовано на странице shock_krg в Instagram.



"Карагандинец самостоятельно засыпает ямы по ул. Гоголя, переработанным асфальтом, привезенным на своём автомобиле", - так было подписано видео.

"Молодец мужик, а то все ноют, что дороги убиты! А вы возьмите каждый и привезите по паре мешков и все, и дыр никаких", - прокомментировал один из пользователей.

Карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:08
Это аким Караганды грехи отрабатывает. smile
 
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  • strana.kz
  • Лесник
 Sazan (Посетители) Сегодня, 10:20
Цитата: Yanis
И прекратите платить налоги, которые проваливаются в эти дыры

Я давно предлагаю отказаться от услуг государства.
Все равно за все сам платишь.
Вся жизнь в нашем государстве не благодаря, а вопреки.
 
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  • Швейк
  • Лесник
 Yanis (Посетители) Сегодня, 10:05
А вы возьмите каждый и привезите по паре мешков и все, и дыр никаких

И прекратите платить налоги, которые проваливаются в эти дыры

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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