Карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге

Видео процесса "ремонта" было опубликовано на странице shock_krg в Instagram.Автолюбитель из Караганды решил взять инициативу в свои руки и "отремонтировать" дорогу, передает Zakon.kz.Видео процесса "ремонта" было опубликовано на странице shock_krg в Instagram."Карагандинец самостоятельно засыпает ямы по ул. Гоголя, переработанным асфальтом, привезенным на своём автомобиле", - так было подписано видео."Молодец мужик, а то все ноют, что дороги убиты! А вы возьмите каждый и привезите по паре мешков и все, и дыр никаких", - прокомментировал один из пользователей.