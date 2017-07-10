Карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге

|
Понедельник, 10 Июля
+28...+27
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Карагандинец самостоятельно засыпает ямы по ул. Гоголя, переработаным асфальтом привезеным на своём автомобиле. _____________________ Видео от @ivan_kratyuk _____________________ #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #балхаш #жезказган #шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #kargu #kgmu #каргу #кгму #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас
|Поделись с другими:
|Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
Комментарии ( 2 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили