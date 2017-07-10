Казахстан может превысить план по добыче нефти на 2017 год - Канат Бозумбаев

Казахстан в 2017 году может превысить свой изначальный план по добыче нефти в 81 миллион тонн. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает "Прайм".



"План годовой был 81 миллион тонн. Мы думаем, что будет больше. Полугодие закончили около 42 миллионами тонн", - сказал министр энергетики РК журналистам в кулуарах 22-го Международного нефтяного конгресса.



По его мнению, средняя цена нефти Brent по итогам 2017 года составит около 50 долларов за баррель.



"Цена Brent балансирует в рамках 45-50, мы в целом довольны... Примерно 50, думаю, будет (средняя по году - ред.)", - выразил мнение Бозумбаев журналистам.



Кроме того, глава ведомства отметил, что Казахстан выполняет свои обязательства по сделке ОПЕК+, и выразил надежду, что они не увеличатся.



"Примерно, да (выполняем - ред.). Мы считаем по добыче, МЭА - по экспортным поставкам, в этом мы расходимся. У нас разная методология, коэффициент баррелизации разный... В мае мы немного выше были, но в целом примерно на уровне. (...) Мы надеемся (что выполним - ред.), но и увеличить (обязательства - ред.) по сокращению еще больше для нас сложно. Казахстан - страна с естественно растущим уровнем добычи... Мы предпринимаем, я считаю, необходимый уровень усилий, чтобы выполнять свои обязательства. Конечно, месяц на месяц не приходится, но мы в целом в рамках", -заключил Бозумбаев.