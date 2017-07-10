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Валютное законодательство РК адаптируют к изменившимся экономическим условиям - зампред Нацбанка

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Валютное законодательство РК адаптируют к изменившимся экономическим условиям - зампред Нацбанка
Фото ©Турар Казангапов
В разрабатываемой Нацбанком РК новой версии Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" объем изменений затрагивает более 50 процентов норм действующего валютного законодательства. Более подробно о новеллах разрабатываемого законопроекта в интервью газете "Казахстанская правда" рассказал заместитель председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков.

Так, заместитель председателя Нацбанка РК отметил, что новый закон повысит прозрачность работы небанковских обменных пунктов. Ужесточение либо введение новых регуляторных норм в отношении небанковских организаций, работающих на рынке обмена наличной валюты, не предусматривается, однако для повышения прозрачности деятельности небанковских обменных пунктов, по аналогии с требованиями к банкам, у учредителей уполномоченных организаций будет запрашиваться информация об источниках происхождения уставного капитала.

По словам Смолякова, еще одно важное изменение в законе - расширении доступа к биржевым торгам валютой для брокерских (дилерских) организаций, что будет способствовать увеличению ликвидности валютного рынка, повышению эффективности процесса рыночного курсообразования и повышению прозрачности операций на валютном рынке.

Введение валютных ограничений, в том числе на операции движения капитала, не планируется. В качестве антикризисной меры сохраняются действующие нормы по введению в чрезвычайных условиях специального валютного режима.

Также в рамках нового закона предполагается оптимизация процедур валютного регулирования. В информационных инструментах акцент сделан на сбор сведений о валютных операциях на этапе проведения платежа или перевода денег через уполномоченный банк.

"Одной из основных постоянных процедур валютного контроля, которая проводится банком, является проверка обоснованности проведения клиентом перевода денег по валютной операции – именно на этом этапе предполагается сбор информации о проводимых валютных платежах. Это позволит исключить для банков процедуры формирования административных отчетов, в рамках которых банки делали выборку по отдельных категориям платежей и дополняли их данными из валютных досье", – сказал Смоляков.

Как подчеркнул заместитель Нацбанка РК, новая версия закона не меняет существующие в стране концептуальные принципы либерального валютного режима, но адаптирует законодательство к изменившимся экономическим условиям.
Источник: Tengrinews.kz
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