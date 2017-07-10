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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан и.о. главы Комитета фармации Минздрава РК

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 10:35
Задержан и.о. главы Комитета фармации Минздрава РК
.
Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила Антикоррупционная служба

Антикоррупционная служба задержала должностных лиц Комитета фармации Министерства здравоохранения и его территориальных подразделений «за систематическое получение взяток и лоббирование интересов фармкомпаний».

«3 июля т.г. Антикоррупционной службой за неоднократное получение взяток на общую сумму более 10 млн тенге задержаны и.о. председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Пак Л.Ю., руководитель департамента фармации по Павлодарской области Кажинова З.Ш., главный специалист Комитета фармации по Южно-Казахстанской области Имамходжаев П.Т., главный эксперт Комитета фармации Ибраева Д.К.

Незаконные вознаграждения вышеуказанные лица получали за выдачу сертификатов надлежащей производственной и дистрибьютерской практики.

За дачу взятки задержана исполнительный директор ТОО «НПО «Зерде» Жузбаева Э.М.

Кроме того, указанные должностные лица наряду с получением взяток подозреваются в совершении хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - сказано в сообщении Антикоррупционной службы.

С санкции суда Пак, Кажинова, Имамходжаев и Жузбаева заключены по стражу, Ибраева - помещена под домашний арест.
Источник: forbes.kz
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