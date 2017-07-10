Halyk и Qazkom начали процесс объединения банкоматной сети

Теперь для клиентов Halyk и Qazkom нет принципиальной разницы, в каком из банкоматов снимать наличные.



АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" приступили к процессу объединения банкоматной сети. С 10 июля в банкоматной сети Halyk и Qazkom отменили дополнительные комиссии за обналичивание денег для держателей карт обоих банков, передает Today.kz.



Теперь для клиентов Halyk и Qazkom нет принципиальной разницы, в каком из банкоматов снимать наличные.



"На 1 июня 2017 года сеть банкоматов Народного банка представлена 2 367 устройствами, из них 559 с функцией cash-in, сеть банкоматов "Казкоммерцбанка" насчитывает 2 292 устройства, из которых 465 оснащены функцией приема наличных денег. Учитывая, что сегодня в Народном банке обслуживаются шесть миллионов держателей карт, а в "Казкоммерцбанке" – свыше двух миллионов, большинство экономически активных граждан Казахстана смогут воспользоваться преимуществами от объединения банкоматных сетей двух банков. Отметим, что теперь каждый второй банкомат в Казахстане является банкоматом сети Halyk+Qazkom", - сообщили в PR-службе АО "Народный банк Казахстана".



Несмотря на активное развитие рынка безналичных платежей, обналичивание через банкоматы остается одной из самых популярных банковских операций в Казахстане. По официальной статистике, только за апрель 2017 года казахстанцы провели 17,6 миллиона таких транзакций на 683,2 миллиарда тенге.



Ситуация в "Казкоммерцбанке"



В январе 2017 года "Казкоммерцбанк" сообщил о "самой ранней стадии" предварительных переговоров потенциальной сделки, которые начаты с "Народным банком". После этого в "Народном банке" проинформировали о том, что пока "рано говорить об условиях потенциальной сделки, в случае если таковая состоится". Пресс-служба банка заверила, что он придерживается принципов рассмотрения и проведения сделок на коммерчески справедливых условиях в соответствии с международными стандартами и с учетом интересов акционеров и других заинтересованных сторон "Народного банка". По мнению эксперта Расула Рысмамбетова, слияние "Казкоммерцбанка" и "Народного банка" в один финансовый институт плохо скажется на них, так как у обоих разные подходы к клиентам и бизнесу.



В феврале акционеры "Казкоммерцбанка" и "Народного банка" вступили в переговорный процесс. Исполнительный директор "ККБ" Нурлан Акшанов сообщил, что клиентам не стоит беспокоиться из-за возможного слияния.



Месяцем позже "Казкоммерцбанк" объявил о заключении меморандума относительно потенциального приобретения его контрольного пакета акций "Народным банком".