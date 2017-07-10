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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане могут снова подорожать сигареты

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 12:03
В Казахстане могут снова подорожать сигареты
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
За год сигареты в Казахстане подорожали на 10 процентов, при этом цены, вероятнее всего, продолжат поэтапно расти до 2019 года, об этом сообщается в исследовании Enegryprom.kz.

Как отмечается, табачные компании остаются в минусовой зоне - производство сигар и сигарет сократилось на 22 процента за 12 месяцев.

К лету цены на сигареты по РК поднялись до 340 тенге за пачку.

Больше всего среди крупных городов и мегаполисов РК платить приходилось курильщикам Жезказгана (363 тенге за пачку, +9,3 процента за год), Астаны (357 тенге, +6,3 процента за год) и Актау (355 тенге, +7,6 процента за год).

На данный момент на обсуждении находится проект постановления правительства РК по поэтапному удорожанию сигарет. Согласно документу, каждые полгода минимальная стоимость сигарет будет повышаться на 20 тенге и с 1 января 2019 года составит 380 тенге.

Предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы:

1) до 31 декабря 2017 года включительно в размере 320 тенге;
2) с 1 января 2018 года в размере 340 тенге;
3) с 1 июля 2018 года в размере 360 тенге;
4) с 1 января 2019 года в размере 380 тенге.

По данным аналитиков, рост цен закономерен, учитывая регулярное повышение акцизов на табачную продукцию. В этом году по сравнению с 2016 годом они выросли на 24 процента - с 5 000 тенге за 1 000 штук до 6 200 тенге. В 2018 году ставки планируют поднять до 7 500 тенге, в 2019 году - до 8 700 тенге.

От повышения цен ожидается как снижение интереса населения к табакокурению, что соответствует целям РК в области здравоохранения, так и увеличение денежных поступлений в бюджет.

За январь-май было произведено лишь 5,1 миллиарда штук сигарет и прочих табачных изделий (22 процента). Для сравнения, показатели января-мая 2016 года демонстрировали годовое снижение к аналогичному периоду 2015 года на 5,9 процента.

В многолетней динамике снижение объемов выпуска в отрасли наблюдается все последние годы, с незначительным приростом лишь по итогам прошлого года (+3,4 процента). Сокращение ожидаемо: Казахстан уже десять лет придерживается принципов Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной ассоциации здравоохранения.

Спад наблюдается и в денежном выражении - так, за январь-май объемы производства табачных изделий составили 26,06 миллиарда тенге, на 20,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Под давлением антитабачной кампании казахстанские производители вынуждены искать альтернативные варианты развития.

Примечательно, что по данным за четыре месяца текущего года сократилось не только производство, но и спрос: так, реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке снизилась на 14 процентов за год. Импорт тоже в минусе - на 14,9 процента к прошлогодним показателям.

В стране принимаются дополнительные меры, чтобы не допускать даже скрытую рекламу табака и алкоголя. Так, в Мажилисе Парламента в июне был рассмотрен в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы". По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, введена ответственность за рекламу в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к табаку и табачным изделиям и алкогольной продукции.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 14:47
100тенге акциза на пачку, не считая др.налоги!
 
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  • tolk
  • tom2005
 alexg (Посетители) Сегодня, 13:15
Все не нажрутся.

Почему так же регулярно не повышаются заработные платы, пенсии и тд. @ т.п?
 
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  • Taimur
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:37
Темекiнiң қымбаттағанынан, темекi шегудi қойған адамды көрмеппiн. Қанша қымбаттасада, халық шеге бередi...
 
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  • tolk
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:09
Пьём самогон, курим самосад - и все по....пендикулярно dada
 
 

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