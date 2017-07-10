В Казахстане могут снова подорожать сигареты

За год сигареты в Казахстане подорожали на 10 процентов, при этом цены, вероятнее всего, продолжат поэтапно расти до 2019 года, об этом сообщается в исследовании Enegryprom.kz.



Как отмечается, табачные компании остаются в минусовой зоне - производство сигар и сигарет сократилось на 22 процента за 12 месяцев.



К лету цены на сигареты по РК поднялись до 340 тенге за пачку.



Больше всего среди крупных городов и мегаполисов РК платить приходилось курильщикам Жезказгана (363 тенге за пачку, +9,3 процента за год), Астаны (357 тенге, +6,3 процента за год) и Актау (355 тенге, +7,6 процента за год).



На данный момент на обсуждении находится проект постановления правительства РК по поэтапному удорожанию сигарет. Согласно документу, каждые полгода минимальная стоимость сигарет будет повышаться на 20 тенге и с 1 января 2019 года составит 380 тенге.



Предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы:



1) до 31 декабря 2017 года включительно в размере 320 тенге;

2) с 1 января 2018 года в размере 340 тенге;

3) с 1 июля 2018 года в размере 360 тенге;

4) с 1 января 2019 года в размере 380 тенге.



По данным аналитиков, рост цен закономерен, учитывая регулярное повышение акцизов на табачную продукцию. В этом году по сравнению с 2016 годом они выросли на 24 процента - с 5 000 тенге за 1 000 штук до 6 200 тенге. В 2018 году ставки планируют поднять до 7 500 тенге, в 2019 году - до 8 700 тенге.



От повышения цен ожидается как снижение интереса населения к табакокурению, что соответствует целям РК в области здравоохранения, так и увеличение денежных поступлений в бюджет.



За январь-май было произведено лишь 5,1 миллиарда штук сигарет и прочих табачных изделий (22 процента). Для сравнения, показатели января-мая 2016 года демонстрировали годовое снижение к аналогичному периоду 2015 года на 5,9 процента.



В многолетней динамике снижение объемов выпуска в отрасли наблюдается все последние годы, с незначительным приростом лишь по итогам прошлого года (+3,4 процента). Сокращение ожидаемо: Казахстан уже десять лет придерживается принципов Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной ассоциации здравоохранения.



Спад наблюдается и в денежном выражении - так, за январь-май объемы производства табачных изделий составили 26,06 миллиарда тенге, на 20,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.



Под давлением антитабачной кампании казахстанские производители вынуждены искать альтернативные варианты развития.



Примечательно, что по данным за четыре месяца текущего года сократилось не только производство, но и спрос: так, реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке снизилась на 14 процентов за год. Импорт тоже в минусе - на 14,9 процента к прошлогодним показателям.



В стране принимаются дополнительные меры, чтобы не допускать даже скрытую рекламу табака и алкоголя. Так, в Мажилисе Парламента в июне был рассмотрен в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы". По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, введена ответственность за рекламу в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к табаку и табачным изделиям и алкогольной продукции.