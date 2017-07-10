Павлодарец отправляется в кругосветку без денег и знания иностранных языков

Житель Павлодара Ришат Шайхитдинов на этой неделе отправляется в кругосветное путешествие, передает pavon.kz.



По словам Ришата Шайхитдинова, из Павлодара он будет выезжать без денег. Их он заработает по дороге.



Отправной точкой путешествия станет Омск. Там он встретится со своим попутчиком, с которым познакомился в Интернете.



«Мы планируем поехать в сторону Байкала, а дальше через Казахстан отправиться на юг: в Сочи, Анапу, Крым. Оттуда в Грузию, Азербайджан, Армению. Потом либо через Турцию в Восточную Европу – там очень много стран безвизовых для нас, казахстанцев и россиян, либо через Иран, Пакистан в Индию. Далее в Китай и другие страны Восточной Азии», — сказал парень.



На вопрос, как путешественники планируют посетить страны с визовым режимом, Ришат отвечает, что «визу можно делать в консульстве любой страны, не обязательно в Казахстане. Вот, допустим, Шенген делается только в Казахстане. Но пока мы не планируем его делать».



Иностранных языков наш соотечественник почти не знает, но не считает это поводом для переживаний - в конце концов можно изъясняться жестами. Вообще не похоже, что путешественник о чем-то волнуется. Он сам говорит, что на сто процентов уверен в успехе своего предприятия.



«Я читал, что многие корабли, яхты ловят автостопом. Даже владельцев частных самолетов можно уговорить подбросить.Без денег в чужой стране не пропадешь - их можно заработать, в том числе и с помощью инстаграм-аккаунта. А кров и пропитание дадут хорошие люди - с ними можно познакомиться на сайте couchsurfing.com», — уточнил Ришат.