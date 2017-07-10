Женщина в Балхаше сумела поймать падающего из окна подростка

Жительница Балхаша спасла подростка, падающего со второго этажа. При этом женщина сломала руку. Очевидцы сняли на камеру мобильного момент спасения, сообщает orken-media.kz.
Жительница Балхаша Ирина Дудий гуляла с собакой, когда увидела подростка, свисавшего из окна. Сначала женщина приняла его за вора-форточника. Присмотревшись, она узнала в нем соседского мальчика, которого мама закрыла дома.
На кадрах видно, как подросток свисает из окна второго этажа и поднимается на выступ.
Позже стало известно, что он пытался залезть обратно в окно и попасть в квартиру. После нескольких безуспешных попыток, мальчик от усталости сдался, вследствие чего отпустил руки и стал падать.
Храбрая соседка и прохожий мужчина пытаются попытались поймать мальчика, в результате чего женщина получила перелом руки. Подросток не пострадал.
«Мне говорят почему ты не позвонила в МЧС? Почему ты не пошла домой не взяла одеяло? Расправили бы одеяло и он бы прыгнул. Пришлось реагировать быстро и интуитивно. Хорошо то, что закончилось вот так вот.
В принципе рука она заживет. Это не страшно. А то, что ребенок целым и невредимым, что он не слома себе ни ноги, ни позвоночник, это, мне кажется, самое главное», – рассказала Ирина Дудий соседка спасшегося подростка.
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