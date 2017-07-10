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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Женщина в Балхаше сумела поймать падающего из окна подростка

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Женщина в Балхаше сумела поймать падающего из окна подростка
Фото: кадр из видео
Жительница Балхаша спасла подростка, падающего со второго этажа. При этом женщина сломала руку. Очевидцы сняли на камеру мобильного момент спасения, сообщает orken-media.kz.

Жительница Балхаша Ирина Дудий гуляла с собакой, когда увидела подростка, свисавшего из окна. Сначала женщина приняла его за вора-форточника. Присмотревшись, она узнала в нем соседского мальчика, которого мама закрыла дома.

На кадрах видно, как подросток свисает из окна второго этажа и поднимается на выступ.

Позже стало известно, что он пытался залезть обратно в окно и попасть в квартиру. После нескольких безуспешных попыток, мальчик от усталости сдался, вследствие чего отпустил руки и стал падать.

Храбрая соседка и прохожий мужчина пытаются попытались поймать мальчика, в результате чего женщина получила перелом руки. Подросток не пострадал.

«Мне говорят почему ты не позвонила в МЧС? Почему ты не пошла домой не взяла одеяло? Расправили бы одеяло и он бы прыгнул. Пришлось реагировать быстро и интуитивно. Хорошо то, что закончилось вот так вот.

В принципе рука она заживет. Это не страшно. А то, что ребенок целым и невредимым, что он не слома себе ни ноги, ни позвоночник, это, мне кажется, самое главное», – рассказала Ирина Дудий соседка спасшегося подростка.

Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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timEs (Посетители) Сегодня, 14:47
какая то чушь, пацану окно по живот было, он мог бы перевалиться.
 
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  • Mestnyi
 Егерь (Посетители) Сегодня, 14:38
Странно, что у пацана отсутствует страх перед высотой, и силы, чтобы влезть обратно в окно. Женщина-герой, слов нет. bravo
 
 

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