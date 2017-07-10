Сейчас на сайте
2630
объявлений
  • Ультразвуковая чистка форсунок, 1 000 тенге
  • Чип-тюнинг, 10 000 тенге
  • Продам А/м ЗИЛ 131 за 1 500 000 тенге
  • Продам Фару за 10 000 тенге
  • Доставка товаров из Москвы, по СНГ
  • Продам Емкости за 300 000 тенге
  • Продам Таль за 35 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 10 Июля
+25...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.94 KZT
  • €1 = 366.8 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Озвучена предварительная причина пожара, сгубившего пастуха и полторы тысячи овец

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Озвучена предварительная причина пожара, сгубившего пастуха и полторы тысячи овец
Фото: zakon.kz
В прокуратуре Костанайской области прокомментировали трагический случай, произошедший на минувшей неделе, передает Zakon.kz со ссылкой на 2-е Управление прокуратуры области.

Сообщается, что сообщение о возгорании степного массива, относящегося к Альбарбугетскому сельскому округу Жангельдинского района, было зарегистрировано 6 июля 2017 года.

"При тушении пожара обнаружен труп работника КХ «Айдос» Оралбаева Т.А., 1961 г.р., а также останки мелкого рогатого скота в количестве 1 406 голов. По предварительным данным причиной смерти Оралбаева Т.А. и мелкого рогатого скота является удушение продуктами горения", - отмечается в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, причиной пожара стало природное явление - молния.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование. Его ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

В свою очередь, в ДЧС Костанайской области сообщили новые детали происшествия. Площадь пожара на момент локализации составляла 320 га. Пожар был локализован в 15.00 часов и ликвидирован в 18.30 часов 8 июля. В ликвидации пожара были задействованы 86 человек и 23 ед. техники: ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» (12 человек личного состава и 2 ед. техники), Аккольское ДПФ (63 человека и 17 ед. техники), природоохранное предприятие «Алтын дала» (10 человек и 3 ед. техники), Акимат Джангельдинского района (1 человек и 1 ед. техники).

"Данный факт допущен в связи с тем, что пастух КХ «Айдос» пас баранов в местечке «Куздiккарасу» (Кыздын тарауы), находящемся в 35 км. от села Кокалат Албарбугетского сельского округа и 30 км. от села Аралбай. И об этом никому не было известно. Так как данные пастбища принадлежат государственному земельному фонду и находятся далеко от земельных угодий принадлежащих КХ «Айдос». Причина пожара устанавливается сотрудниками ОВД Джангельдинского района", - сообщили в ДЧС области.

Источник: zakon.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:07
Думаю первым молния ударила в пастуха т.к. он выше стада. И разрядом убило рядом стоящих баранов. А остальных уже пожар добил.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика