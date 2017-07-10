Озвучена предварительная причина пожара, сгубившего пастуха и полторы тысячи овец

В прокуратуре Костанайской области прокомментировали трагический случай, произошедший на минувшей неделе, передает Zakon.kz со ссылкой на 2-е Управление прокуратуры области.Сообщается, что сообщение о возгорании степного массива, относящегося к Альбарбугетскому сельскому округу Жангельдинского района, было зарегистрировано 6 июля 2017 года."При тушении пожара обнаружен труп работника КХ «Айдос» Оралбаева Т.А., 1961 г.р., а также останки мелкого рогатого скота в количестве 1 406 голов. По предварительным данным причиной смерти Оралбаева Т.А. и мелкого рогатого скота является удушение продуктами горения", - отмечается в сообщении прокуратуры.По предварительным данным, причиной пожара стало природное явление - молния.Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование. Его ход расследования находится на контроле прокуратуры области.В свою очередь, в ДЧС Костанайской области сообщили новые детали происшествия. Площадь пожара на момент локализации составляла 320 га. Пожар был локализован в 15.00 часов и ликвидирован в 18.30 часов 8 июля. В ликвидации пожара были задействованы 86 человек и 23 ед. техники: ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» (12 человек личного состава и 2 ед. техники), Аккольское ДПФ (63 человека и 17 ед. техники), природоохранное предприятие «Алтын дала» (10 человек и 3 ед. техники), Акимат Джангельдинского района (1 человек и 1 ед. техники)."Данный факт допущен в связи с тем, что пастух КХ «Айдос» пас баранов в местечке «Куздiккарасу» (Кыздын тарауы), находящемся в 35 км. от села Кокалат Албарбугетского сельского округа и 30 км. от села Аралбай. И об этом никому не было известно. Так как данные пастбища принадлежат государственному земельному фонду и находятся далеко от земельных угодий принадлежащих КХ «Айдос». Причина пожара устанавливается сотрудниками ОВД Джангельдинского района", - сообщили в ДЧС области.