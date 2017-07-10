В Атырау мальчика носили на золотом троне за поступление в школу

Житель Астаны Марат Толибаев рассказал историю со слов своей знакомой, живущей за границей. Недавно женщина побывала в Атырау на тое в честь мальчика, поступившего в первый класс. Увиденное повергло ее в шок.



"Недавно одна знакомая съездила на свою малую Родину – в один из областных центров Казахстана.



Попала там на той, родственники отмечали поступление сына в первый класс. Казалось бы, не свадьба, не юбилей. Просто сын идет в школу.



Но в какое грандиозное шоу это было превращено! Моя знакомая, давно живущая за границей, была в шоке", - написал Марат Толибаев на своей странице в Facebook.



По его словам, торжество проходило в огромной той-хане на несколько сот человек с золотыми сводами и монументальными колоннами. Столы ломились от яств, некуда было руки положить.



"Мальчика занесли в зал золотые воины на золотом троне, его осыпали лепестками роз, ему пели гимны, его задаривали деньгами и дорогими подарками.



По лицу мальчика не было понятно, нравится ему это или нет, но он уже в игре. Он уже в этой атмосфере. Он уже считает, что так и должно быть, что, чем пышнее его проводили в школу, тем выше будет его статус в классе", - пишет Марат Толибаев.



"Мне страшно за нас, казахов! Чему мы учим наших детей? Какие ценности прививаем?



Каждый день смеемся здесь, в Фейсбуке, над казахскими понтами, а вечером идем на такой вот той, радостно в толпе хлопаем в ладоши, суем в карман виновнику торжества смятые купюры, гладим по голове, хвалим его. Мы сами взращиваем будущих усеновых, «золотую молодежь», которая будет соревноваться не в знаниях, а в тачках, айфонах и тойах.



Казахские понты не пройдут сами по себе, пока мы в них участвуем", - считает казахстанец.