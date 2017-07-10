СМИ назвали главную опасность для Головкина в бою против "Канело"

Решить все вопросы до 12-го раунда - лучшая установка казахстанцу Геннадию Головкину на его поединок против Сауля Альвареса. Иначе можно легко остаться без победы и всех своих поясов, которые будут поставлены на кон. А вместе с этим несбыточной станет цель объединить все титулы в среднем весе. Подробнее о главной опасности ("Канело" не в счет) для GGG - в материале корреспондентов портала Vesti.kz.



Предстоящий поединок GGG и "Канело" уже называют "Боем десятилетия", который состоится 16 сентября этого года в Лас-Вегасе.



Бесспорно, бой Головкин - Альварес станет важнейшим этапом в карьерах обоих боксеров. Слишком многое придет с победой, и почти столько же можно потерять в случае проигрыша. Речь не только о чемпионских поясах. На кону авторитет, статус едва ли не лучшего боксера современности, большие контракты. Каждая команда понимает степень ответственности.



"По мнению многих, фаворитом считается GGG. И объективно так и есть. Казахстанец несколько предпочтительнее, а также лучше по некоторым параметрам. Например, сила, работа ног. Конечно, плотно и точно "врезать" может каждый из них. И "Канело", и Головкин славятся сильными ударами. Но все-таки GGG более разрушающий. Тем не менее оба друг для друга очень опасны", - отмечает Vesti.kz.



Не исключено, что несколько раундов, а может, и подавляющее большинство будут "осторожными". Такой режим в данный момент выглядит более реальным, чем открытый бой. Откровенная "рубка" несет в себе большой риск пропустить тяжелый удар, который решит исход всего противостояния. И выжидательно-оборонительная тактика легко приведет к судейскому решению.



"Чего не хотелось бы. Вернее, нельзя допускать этого, и особенно Геннадию Головкину. Как показывает практика, нынешние судьи довольно часто отдают предпочтение "не в ту сторону". Это в первую очередь касается тех поединков, в которых наблюдается довольно тесная и близкая борьба. Серьезно, иной раз судейские решения выглядят слишком сомнительными", - отмечает издание.



Особо не вдаваясь в историю, можно легко назвать несколько боев, где произошел "бардак". Например, Ковалев - Уорд (причем оба поединка), Пакьяо - Хорн, а также Н'Жикам - Мурата. Данные встречи после себя оставили множество противоречий, споров, обвинений в адрес судей. После оглашения результатов множество экспертов остались в недоумении.



"Очень трудно узнать, откуда берется любовь к одному из участников поединка у тех, кто априори должен быть беспристрастным. Да, как говорится, "свечку никто не держал". Но и симпатия видна невооруженным глазом. И стоит брать во внимание, что подобные эпизоды существуют. Поэтому нет никаких гарантий, что 16 сентября за действиями в ринге будут следить компетентные и честные люди", - отмечает Vesti.kz.



"Много влиятельных личностей вовлечены в "бой десятилетия", а также многим выгодна победа Альвареса. И проще объяснить неправильное вынесенное судейское решение человеческим фактором - что-то вроде этого: "Судьи тоже люди и могут ошибиться". Плюс не стоит забывать, что бой пройдет в США. Хоть ни для Головкина, ни для Альвареса страна не является родиной, шансов оказаться победителем при определенных условиях у мексиканца больше", - отмечается в материале спортивного портала.



"Надеяться на порядочность тех, кто вынесет решение, не стоит. Так что лучшая гарантия GGG на победу - нокаут. Тогда никаких вопросов и сомнений не возникнет", - отмечает Vesti.kz.