Девятиклассницу нашли мертвой, а рядом странную записку

В поселке Талдапан Казталовского района Западно-Казахстанской области в своем доме повесилась ученица девятого класса, сообщает "Мой ГОРОД".



Трагедия произошла 5 июля. По словам заместителя акима района Зайлим Мажитовой, девочка хорошо училась и 8 июля вместе с подругами должна была поехать в Астану.



"В их семье шестеро детей, она пятый ребенок. В тот день девочка обошла всех своих подруг в поселке, видимо прощалась, и через полчаса после того, как она вернулась домой, ее тело обнаружили родители", - рассказала чиновница.



Замакима добавила, что школьница оставила предсмертную записку, в которой попросила никого не винить в ее смерти.



"Рядом с телом была обнаружена записка. В ней она написала, что некий черный человек-смерть давно зовет ее к себе. "Он говорит, что если я не повешусь сама, он заберет всех моих близких. Даже сейчас он находится рядом и торопит меня, поэтому и пишу неаккуратно. Прошу никого не винить в моей смерти". Так было написано в записке", - передала она содержание записки.



Издание отмечает, что ранее в поведении 16-летней девочки никаких странностей не наблюдалось.