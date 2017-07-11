Похищающий данные банковских карт вирус атаковал Казахстан и Россию

"Лаборатория Касперского" обнаружила нетипичную модификацию трояна Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт, передает РИА Новости.



"На Россию пришлась четверть всех попыток проникновения этого зловреда в корпоративные системы. В зону интересов Neutrino также попали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Приблизительно десять процентов всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса", — говорится в сообщении.



По данным лаборатории, модификация Neutrino для POS-терминалов — нестандартная версия вирусной программы. Она уже давно известна исследователям и неоднократно меняла свои функции и методы распространения. На этот раз троян охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.



При этом Neutrino не сразу приступает к сбору информации. Попав в операционную систему POS-терминала, троян выжидает некоторое время. Эксперты полагают, что таким образом он, скорее всего, пытается обойти защитные механизмы, которые запускают подозрительный код в изолированной виртуальной среде.



"Neutrino в очередной раз служит подтверждением тому, что киберугрозы постоянно эволюционируют. Новые версии известных зловредов становятся сложнее, их функциональность расширяется, а "аппетиты" растут. И по мере того, как число различных цифровых устройств увеличивается, области распространения вредоносного ПО также становятся шире", — отмечает антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского" Сергей Юнаковский.