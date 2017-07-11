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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как в Казахстане будут бороться с бесконтрольным ценообразованием на лекарства

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 10:35
Как в Казахстане будут бороться с бесконтрольным ценообразованием на лекарства
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, как в Казахстане будут бороться с ростом цен на лекарства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил министр в ходе заседания правительства, разработан план по реализации национальной лекарственной политики, который предусматривает внедрение мер по обеспечению экономической доступности лекарственных препаратов.

"Бесконтрольная система ценообразования в первую очередь начинается с того, что производители имеют право устанавливать любую цену продажи своих лекарств в Казахстане. В результате у некоторых производителей возникает возможность закладывать большие бюджеты на маркетинг и продвижение лекарств среди врачей и населения. Часто через неэтичные методы продвижения лекарств", - посетовал министр здравоохранения.

Он добавил, что аптеки тоже имеют право устанавливать любую наценку на данные лекарства.

"Разброс цен между аптеками в одном городе может достигать 20 процентов, а в случае возникновения дефицита препарата на рынке наценка может вырастать и до 200 процентов. При этом цены на лекарства, например, в Болгарии, где применяется система предельно допустимой цены, на такой же препарат на 45 процентов ниже, чем в Казахстане", - отметил Елжан Биртанов.

Как заявил министр, в скором времени ситуацию сможет изменить установка предельных цен на лекарства.

"Министерством для регулирования цен на все лекарственные средства разработан проект нормативно-правового акта, в соответствии с которым каждый производитель будет регистрировать стоимость производимых лекарств на условиях "франко-завод", которая включает в себя базисное условие поставки, то есть стоимость лекарства на территории завода. Цены предоставляются каждым производителем. За достоверность предоставленной информации он несет ответственность", - пояснил он.

По словам Елжана Биртанова, на следующем этапе процесса будет утверждаться зарегистрированная цена, в которую входят затраты на доставку товара, таможенное оформление, оценку безопасности и качества, а также маркетинговые расходы в случае, если производитель имеет в Казахстане отдельное юридическое лицо.

"После определения зарегистрированной цены Министерством в соответствии с утвержденной регрессивной шкалой будет утверждена предельная оптовая цена и максимальная цена на лекарство (в рознице). Таким образом, в целях сохранения духа конкуренции на рынке государством будут установлены предельные цены на лекарства, от которой каждый дистрибьютор или аптека сможет предлагать свои цены уже со скидкой. Однако данная система не позволит производителям и дистрибьюторам в случае дефицита того или иного наименования лекарства безосновательно завышать цену и получать сверхдоход", - заключил министр.

Как рассказал Елжан Биртанов, концепция законопроекта, который будет предполагать данные изменения, уже направлена на публичное обсуждение.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Ёж
 Димон (Посетители) Сегодня, 12:33
Как бороться с ценами на лекарства и вообще с ценами ??? Обьясните НАНу,то, что он сказал ПОЛНЕЙШУЮ ЧУШЬ, когда называл девальвацию благом для Казахстана sila

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • Джулия
  • Егерь
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:34
Как в Казахстане будут бороться с бесконтрольным ценообразованием на лекарства
Да никак, вчера обезглавили фармацию, эт разве шота изменит? Вместо них придут еще более алчные, разве на практике не так? С каждым новым акимом разве у народа жизнь улучшалось? Тех кого задержали в скором времени откупятся, амнистию придумают, разве господин Дирр сидит? Приближенные к телу всегда выходят сухими из воды, а новые ставленники будут по новому грести
 
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  • Цвятошик
 Егерь (Посетители) Сегодня, 11:31
А что в свободное плавание не отпустили? Поняли, что кораблик идет ко дну? dada
 
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  • Егерь
  • Цвятошик
 Союз (Посетители) Сегодня, 11:25
Аники-воины. Пустая говорильня чиновников ничем хорошим для нуждающихся людей не оборачивается. "Государство", для которого высшей ценностью является жизнь граждан (согласно Конституции), делает всё, чтобы эту самую жизнь обесценить и сгубить.
 
 

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