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Что изменится в законе "О дорожном движении", рассказали в МВД РК

Просмотров:454 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Что изменится в законе "О дорожном движении", рассказали в МВД РК
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Что изменится в сфере дорожного движения в Казахстане, рассказали в Комитете административной полиции МВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа.

3 июля Главой государства был подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения".

Законом внесены поправки в Налоговый кодекс в части расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, за выдачу которых предусматриваются повышенные размеры государственной пошлины:

- цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 - 5 700 процентов (от МРП - прим. автора);
- без привязки к цифровому обозначению с одинаковым буквенным обозначением ААА (АА), ВВВ (ВВ), ССС (СС), …, ZZZ (ZZ) 5 700 процентов;
- цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковым буквенным обозначением - 28 500 процентов;
- цифрового обозначения 100, 111, 200, …, 999 с одинаковым буквенным обозначением - 19 400 процентов;
- цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковым буквенным обозначением - 11 400 процентов.

В Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях:

1) введена административная ответственность инвалидов за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде лишения права управления транспортными средствами на три года (часть 4 статьи 46 КоАП);

2) в целях исключения различного толкования части третьей статьи 596 КоАП данная норма конкретизирована в части привлечения к административной ответственности лиц, совершивших поворот или разворот с выездом на полосу встречного движения на дорогу, где выезд на встречную полосу запрещен;

3) сокращен размер штрафа с 5 до 3 МРП за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (часть 1 статьи 601 КоАП); Джохар Утебеков разъяснил снижение штрафов за нарушение стоп-линии в Казахстане;

4) увеличен срок лишения права управления транспортным средством с двух до трех лет за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (часть 4 статьи 613 КоАП);

5) исключена ответственность за оставление пассажирами кабины транспортного средства в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел, военной полиции без его разрешения (части 12 и 13 статьи 613 КоАП).

В законе "О дорожном движении" исключен запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами в междугородном, межрайонном сообщениях.

В целях снижения административных барьеров при замене водительского удостоверения исключена обязанность по сдаче экзамена для проверки знаний правил дорожного движения при истечении срока действия водительского удостоверения.

Исключена норма о запрете покидать пассажирам транспортное средство без разрешения сотрудника органов внутренних дел в случае остановки.

Снижен возраст для военнослужащих с 19 до 18 лет на управление транспортными средствами категории "D" (автобусы).

Для фиксации действий сотрудников органов внутренних дел водители наделены правом проведения фото- и видеосъемки при остановке транспортного средства.

Закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства: незамедлительно подойти, представиться, предъявить по требованию водителя служебное удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара (если он использовался).

Установлена обязанность водителя по выполнению законных требований сотрудника полиции, остановившего транспортное средство.

Должностные лица уполномоченного органа наделены компетенцией по вынесению предписаний в сфере дорожного движения, ранее такими полномочиями были наделены только главные государственные инспектора безопасности дорожного движения.

В целях правовой конкретизации понятия "специальные мероприятия", которое является одним из оснований остановки транспортного средства в примечании статьи 52 Закона, раскрыто ее содержание ("специальные мероприятия" - оперативно-профилактические, оперативно-розыскные, охранные мероприятия и антитеррористические операции, проводимые правоохранительными и специальными государственными органами).

Снят запрет по нанесению аэрографии на транспортные средства.

Снижен возраст (с 25 до 21 года) и исключено требование о наличии стажа управления другими транспортными средствами необходимые для получения права управления транспортными средствами категории "Tm" (трамвай).

Установлен запрет на движение велосипедов по пешеходным переходам.

Гражданам государств - членов Евразийского экономического Союза разрешено управление транспортными средствами на основании международных или иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или иной трудовой деятельности.

Положения Закона вводятся в действие с 15 июля 2017 года, за исключением поправок в Налоговый кодекс Республики Казахстан, касающихся расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, за выдачу которых предусматриваются повышенные размеры государственной пошлины, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:08
целях исключения различного толкования части третьей статьи 596 КоАП данная норма конкретизирована в части привлечения к административной ответственности лиц, совершивших поворот или разворот с выездом на полосу встречного движения на дорогу, где выезд на встречную полосу запрещен;
А если авария, то как выезжать то, или нужно будет стоять пока машину не уберут, ведь пооицаи непременно будут штрафовать или лишать прав

законе "О дорожном движении" исключен запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами в междугородном, межрайонном сообщениях.
И как собираются проверять родство пассажира
И это будет запретом перевозок автобусами на дальние расстояния, бред какой то
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 12:27
Для фиксации действий сотрудников органов внутренних дел водители наделены правом проведения фото- и видеосъемки при остановке транспортного средства.

Ну теперь то держитесь жулики,оборотни и коррупционеры uhmylka !
Ато раньше лапшу некоторым развешивали, с требованиями не снимать на видео.

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 12:09
В целях правовой конкретизации понятия "специальные мероприятия", которое является одним из оснований остановки транспортного средства в примечании статьи 52 Закона, раскрыто ее содержание ("специальные мероприятия" - оперативно-профилактические, оперативно-розыскные, охранные мероприятия и антитеррористические операции, проводимые правоохранительными и специальными государственными органами).


Это о "точках отстоя", насколько я понял. Всё возвращается на круги своя.. stena
 
 

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