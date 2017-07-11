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Сагинтаев: Для чего составляются меморандумы, если цены растут?

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 12:47
Сагинтаев: Для чего составляются меморандумы, если цены растут?
Фото ©Турар Казангапов
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев рекомендовал наказать заместителей акимов, ответственных за цены на продукты питания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая с докладом на заседании правительства, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов рассказал, что в стране отмечается повышение розничных цен в основном по четырем позициям - лук, картофель, капуста, морковь.

"В июне цены производителей на лук составили 34 тенге за килограмм, а в рознице 131 тенге за килограмм, или в четыре раза дороже. По картофелю: 49 тенге, а в рознице 162 тенге, или в 3,3 раза дороже. Капуста - 39 тенге за килограмм, в рознице 129 тенге, или в 3,3 раза дороже. Морковь - 44 тенге за килограмм, в рознице 133 тенге, или в три раза дороже. Таким образом, мы видим, что рост цен на указанные товары идет не по причине роста стоимости их производства, а в результате спекулятивных действий торговых посредников", - рассказал Кайрат Айтуганов.

Поэтому, по его словам, Комитету по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК вместе с акиматами нужно принимать активные меры в отношении необоснованного роста цен в сфере торговли.

Он отметил, что одну из причин роста цен на картофель и капусту акиматы объясняют тем, что увеличился их экспорт в Узбекистан. Если за весь 2016 год в Узбекистан было экспортировано 52 тысячи тонн картофеля, то за четыре месяца 2017 года было экспортировано 76 тысяч тонн. А капуста в этом году впервые была экспортирована в Узбекистан в объеме 2,6 тысячи тонн.

Айтуганов подчеркнул, что ссылаться на это некорректно, и данный фактор является позитивным моментом.

"У производителя, например, второй слайд если посмотреть, лук - 34, розница - 131. У производителей цена сегодняшняя или это осенняя цена?" - спросил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Представитель Минсельхоза ответил, что данная сумма - это осенняя цена, прибавленная к стоимости за хранение.

"О чем эта разница говорит? Не от того, что не хотят хранить, негде хранить, во-первых. Сколько у нас овощехранилищ, которые соответствуют мировым стандартам, что можно круглый год хранить? В стране есть такие?" - снова задал вопрос глава Кабмина.

"Весь объем овощехранилищ по Казахстану - на миллион 200 тысяч тонн, из них четверть - современные овощехранилища, остальные, скажем, переходящие с советских времен. (...) Это те овощехранилища, которые введены за счет кредитных ресурсов "КазАгро". Сегодня они соответствуют всем мировым стандартам по хранению в зависимости от регулируемой газовой среды и других параметров. Сегодня у нас недостаток в Мангистауской и Атырауской областях по овощехранилищам", - сказал Айтуганов.

Сагинтаев отметил, что, судя по докладу первого заместителя главы МСХ, существует недостаток овощехранилищ по всей стране, а не только в названных Айтугановым регионах.

"Тогда бы у нас цены росли бы только в этих двух областях. Аскар Исабекович (заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов - прим. автора), Вы еще говорили, что будут строить логистические центры, а это как раз-таки хранение. Логистические центры до прилавка - пока у нас этого нет. Говорить о том, что КРЕМЗК (Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК) неактивно работает - это неправильно. Как бы не работал КРЕМЗК или другие органы, которые регулируют цены, мы не достигнем, если не будет соответствующего хранения. Запасов не будет, откуда у нас... Естественно, цены будут расти. Тем более непонятно, который год говорим, деньги лежат не на депозитах. Знает ли об этом местное население в той или иной области - это тоже вопрос", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

"Уважаемые акимы, я думаю, что вам самим будет полезно, если кое-кто будет наказан. Это ваше решение, что меморандумы не выполняются, если меморандум, который вы показали, у вас план-факт. Цены растут по плану у нас, оказывается еще. По итогам полугодия практически нигде результаты меморандума не выполнены. Для чего тогда составляются эти меморандумы, если цены все равно растут? Поэтому, уважаемые акимы, просьба посмотреть в части ответственности заместителей акимов, которые отвечают за этот участок", - заключил премьер-министр Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 13:39
При солярке в 140т за литр,транспортные расходы огромные. А так болтовня всё , не имеют они права розничные цены контролировать, и БЕРЕКЕТ ихний тоже туфта.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:38
alexg,
Лук в кайфуете по 350 тенге вчера был.
За 600 предлагали в субботу на базаре Асар
 
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Мустафа (Посетители) Сегодня, 13:36
"Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев рекомендовал наказать заместителей акимов, ответственных за цены на продукты питания"

Бедные заместители акимов... cry
 
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  • Ну Ну
  • nadiuna
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:34
Цены будут расти, пока не будет развита своя экономика. Какой толк от овощехранилищ, в которых будет храниться импортная продукция? Нужны реформы, а не пустые слова. А пока-
Уважаемые акимы, я думаю, что вам самим будет полезно, если кое-кто будет наказан.
huh
 
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alexg (Посетители) Сегодня, 13:32
Лук в кайфуете по 350 тенге вчера был.
 
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  • Швейк
  • Dushman
  • nadiuna
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 13:27
— Не понимаю: цены на продукты питания растут, коммуналка – взбесилась, а пенсионеры не вымирают.
— Ну, батенька! Этого и в правительстве не понимают, но эксперимент решено продолжить. hypnosis
 
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 Englishman (Посетители) Сегодня, 12:58
Быть может властям взять пример с торгашей и тоже начать повышать пенсии и пособия?!

God save the queen!
 
 

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