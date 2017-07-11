Воспитатель детского сада заказала киллеру своего мужа

Воспитатель из Караганды заказала убийство своего мужа. Мотивом для покушения на убийство стал любовник женщины, с которым она познакомилась посредством услуги "SMS-знакомства" одного из местных телеканалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Криминальная "лав-стори" началась еще в 2011 году. Согласно материалам уголовного дела, 35-летняя (на тот момент) подозреваемая проживала вместе с супругом и тремя детьми в Караганде. Она работала воспитателем в одном из местных дошкольных учреждений. Однажды женщина увидела по телевизору рубрику "SMS-знакомства". Выбрав наиболее понравившееся сообщение, женщина стала переписываться с виртуальным знакомым. Как оказалось, по ту сторону сети находился мужчина, отбывающий наказание в учреждении лишения свободы в поселке Долинка. Впоследствии женщина несколько раз ездила к нему на свидания и настолько привязалась, что решила разрушить свой брак.



Просто развестись женщина не хотела, понимая, что супруг будет противостоять разводу. Тогда подозреваемая задумала заказать убийство мужа. О своих намерениях она сообщила любовнику, который пообещал помочь. В 2015 году возлюбленный подозреваемой вышел на свободу. Они стали встречаться чаще и даже обговорили все детали заказного убийства. В качестве киллера бывший уголовник привлек своего сокамерника, который тоже был на свободе. Киллер потребовал с них восемь тысяч долларов США, а получив деньги, просто "кинул" заказчиков.



В это же время киллера задержали по подозрению в совершении другого преступления и осудили. Находясь за колючей проволокой, осужденный стал опасаться, что заказчики могут отомстить ему за обман и причинить вред его матери. Тогда он рассказал обо всем сотрудникам УБОП ДВД Карагандинской области. Полицейские, в свою очередь, не стали медлить и взяли роль киллера на себя. Они связались с заказчицей и попросили за убийство 100 тысяч тенге. Подозреваемая в этот раз не стала отдавать деньги сразу. Она потребовала сначала исполнить заказ и предоставить ей фотографии убитого супруга. Договорившись о сделке, заказчица и мнимый киллер несколько раз встречались на территории детского сада, в котором работала женщина. При встречах она собственноручно передала исполнителю фотографию мужа, а также подробно рассказала о маршруте его движения.



24 мая текущего года сотрудники полиции сымитировали смерть мужчины, загримировали его и сделали несколько снимков. В тот же день они предоставили эти фотографии в качестве доказательства заказчице, а она отдала им обещанные деньги. Задержание произошло сразу после обмена. Недавно материалы уголовного дела поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Согласно обвинительному акту, подозреваемой инкриминируется организация покушения на убийство, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от нее обстоятельствам.



Ее любовник признан пособником и предстанет перед судом по той же статье. Кроме того, следственный орган выявил в его действиях опасный рецидив преступлений. "Дело поступило к нам совсем недавно. 14 июля будет предварительное слушание", - сообщили в пресс-службе СМУС.