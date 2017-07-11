С 13 июля госорганы в Казахстане будут проверять по-новому

Теперь проверки в госорганах могут проводить только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК.



13 июля вступает в силу закон "О прокуратуре", в связи с которым прокуратура резко сокращает количество своих проверок. Теперь проверять госорганы прокуроры смогут только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК. Текст закона опубликован в СМИ, сообщается на сайте ведомства.



Согласно новому закону, прокуроры имеют право инициировать проверки в деятельности госорганов только в трех случаях:



- Если человек не может защитить себя сам, к таким относятся дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II группы и недееспособные граждане;

- Когда нарушены права неограниченного круга лиц, то есть невозможно заранее посчитать и персонально определить, чьи именно права нарушены;

- Если возникает угроза необратимых последствий для жизни и здоровья человека.



Меняется и принцип рассмотрения обращений. Прежде в прокуратуре принимали и регистрировали все обращения без исключения. Теперь граждане должны обращаться в государственные органы, при необходимости доходить до высших инстанций. Если работа госоргана с жалобой не устраивает, тогда обращаться в суд.



Исключением станут обращения тех, кто не может защитить себя сам и обращения в интересах неограниченного круга лиц, а также при наличии угрозы необратимых последствий для жизни и здоровья граждан и безопасности страны.