Сейчас на сайте
2636
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • Продам СОТ Рауан, дом за 5 500 000 тенге
  • Продам Абхазия, дом за 5 700 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 100 000 тенге
  • Продам ДВС ЯМЗ-236БЕ турбо за 1 000 тенге
  • Грузоперевозки
  • Продам Запчасти и агрегаты на заказ за 1 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 11 Июля
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.44 KZT
  • €1 = 371.62 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С 13 июля госорганы в Казахстане будут проверять по-новому

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 17:08
С 13 июля госорганы в Казахстане будут проверять по-новому
Фото из открытых источников
Теперь проверки в госорганах могут проводить только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК.

13 июля вступает в силу закон "О прокуратуре", в связи с которым прокуратура резко сокращает количество своих проверок. Теперь проверять госорганы прокуроры смогут только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК. Текст закона опубликован в СМИ, сообщается на сайте ведомства.

Согласно новому закону, прокуроры имеют право инициировать проверки в деятельности госорганов только в трех случаях:

- Если человек не может защитить себя сам, к таким относятся дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II группы и недееспособные граждане;
- Когда нарушены права неограниченного круга лиц, то есть невозможно заранее посчитать и персонально определить, чьи именно права нарушены;
- Если возникает угроза необратимых последствий для жизни и здоровья человека.

Меняется и принцип рассмотрения обращений. Прежде в прокуратуре принимали и регистрировали все обращения без исключения. Теперь граждане должны обращаться в государственные органы, при необходимости доходить до высших инстанций. Если работа госоргана с жалобой не устраивает, тогда обращаться в суд.

Исключением станут обращения тех, кто не может защитить себя сам и обращения в интересах неограниченного круга лиц, а также при наличии угрозы необратимых последствий для жизни и здоровья граждан и безопасности страны.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Димон (Посетители) Сегодня, 19:22
Но это не означает что это нормально, просто эти лоботрясы работать не хотят !

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 Димон (Посетители) Сегодня, 17:37
Походу столько жалоб прокуратуре приходит,что они просто Ф Шоке от их кол-ва sila !!!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика