С 13 июля госорганы в Казахстане будут проверять по-новому

Теперь проверки в госорганах могут проводить только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК.
13 июля вступает в силу закон "О прокуратуре", в связи с которым прокуратура резко сокращает количество своих проверок. Теперь проверять госорганы прокуроры смогут только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК. Текст закона опубликован в СМИ, сообщается на сайте ведомства.
Согласно новому закону, прокуроры имеют право инициировать проверки в деятельности госорганов только в трех случаях:
- Если человек не может защитить себя сам, к таким относятся дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II группы и недееспособные граждане; - Когда нарушены права неограниченного круга лиц, то есть невозможно заранее посчитать и персонально определить, чьи именно права нарушены; - Если возникает угроза необратимых последствий для жизни и здоровья человека.
Меняется и принцип рассмотрения обращений. Прежде в прокуратуре принимали и регистрировали все обращения без исключения. Теперь граждане должны обращаться в государственные органы, при необходимости доходить до высших инстанций. Если работа госоргана с жалобой не устраивает, тогда обращаться в суд.
Исключением станут обращения тех, кто не может защитить себя сам и обращения в интересах неограниченного круга лиц, а также при наличии угрозы необратимых последствий для жизни и здоровья граждан и безопасности страны.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.