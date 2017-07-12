Бумажники с камерами смогут фотографировать воров

Средства на выпуск смарт-кошелька Volterman со встроенной камерой, которая сфотографирует любого, кто попытается заглянуть внутрь, собирают на краудфандинговой платформе Indiegogo, сообщает "Вести Hi-tech".
Как отмечается, "режим вора" включается автоматически, когда смарт-кошелек теряет беспроводную связь с телефоном владельца. Владелец сможет определить местонахождение бумажника и сфотографировать его похитителя.
В портмоне будет встроена начинка от смартфона, только без экрана. Гаджет будет оснащен 512 мегабайтами оперативной памяти, батареей на 2000-5000 мА/ч, которая сможет заряжать другие устройства, в том числе без проводов, модулями GPS и Bluetooth, позволяющими отслеживать его местоположение в любой точке мира и в режиме реального времени. Кроме того, "интеллектуальный" бумажник может "раздавать" подключение к Интернету.
За сутки разработчики собрали 340 тысяч долларов, превысив заявленную цель в 45 тысяч долларов на 750 процентов. На странице проекта стадия готовности Volterman обозначена как "прототип", однако компания обещает доставить первые заказы уже в декабре этого года.
В самой доступной комплектации, размером с кредитницу, смарт-кошелек продается по цене 98 долларов.
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