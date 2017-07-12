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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бумажники с камерами смогут фотографировать воров

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 08:25
Бумажники с камерами смогут фотографировать воров
Фото с сайта indiegogo.com
Средства на выпуск смарт-кошелька Volterman со встроенной камерой, которая сфотографирует любого, кто попытается заглянуть внутрь, собирают на краудфандинговой платформе Indiegogo, сообщает "Вести Hi-tech".

Как отмечается, "режим вора" включается автоматически, когда смарт-кошелек теряет беспроводную связь с телефоном владельца. Владелец сможет определить местонахождение бумажника и сфотографировать его похитителя.

В портмоне будет встроена начинка от смартфона, только без экрана. Гаджет будет оснащен 512 мегабайтами оперативной памяти, батареей на 2000-5000 мА/ч, которая сможет заряжать другие устройства, в том числе без проводов, модулями GPS и Bluetooth, позволяющими отслеживать его местоположение в любой точке мира и в режиме реального времени. Кроме того, "интеллектуальный" бумажник может "раздавать" подключение к Интернету.

За сутки разработчики собрали 340 тысяч долларов, превысив заявленную цель в 45 тысяч долларов на 750 процентов. На странице проекта стадия готовности Volterman обозначена как "прототип", однако компания обещает доставить первые заказы уже в декабре этого года.

В самой доступной комплектации, размером с кредитницу, смарт-кошелек продается по цене 98 долларов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:44
А ещё он будет стучать в налоговую о суммах, проходящих через него. И если они окажутся больше вашей оф.з/пл - тогда мы идём к вам! crazy
 
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Disco (Посетители) Сегодня, 11:35
Мой портмоне стоит около 3,5 долларов, в нём лежит около семи долларов (всё по курсу 330 в тенге). Вопрос имеет ли смысл покупать такой дорогой кошелёк, или купить для пантов?

Танцуют все...
 
 

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