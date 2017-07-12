Испанец сжег паспорт, чтобы остаться в Казахстане

11 июля стало известно о гражданине Испании, которому астанчане помогли вернуться домой. Однако, как выяснилось, мужчина желал остаться в Казахстане. Правду раскрыл участник событий, фотограф Никита Жарков.



Жарков опубликовал историю испанца на своей странице в Facebook. Он пояснил, что хочет донести правду.



"В течение последних 13 дней я был непосредственным участником этой необычной истории, выступая в качестве переводчика с испанского языка во всех возможных инстанциях, начиная с районных управлений миграционной полиции, и заканчивая судебным процессом.



За это время я в полном объеме на практике смог воочию убедиться в том, как реагируют наши местные органы власти на такие происшествия. К сожалению, в практике миграционной полиции, насколько мы поняли из общения с представителями МП, такой случай с гражданином дальнего зарубежья первый.



Первый в том смысле, что дееспособный гражданин страны дальнего зарубежья по собственному желанию не хотел возвращаться на Родину, в данном случае в Испанию, не хотел восстанавливать документы удостоверяющие личность, отказывался сотрудничать со своим Посольством, подписывать какие-либо документы в Казахстане, даже несмотря на то, что ему были оказаны услуги перевода. Случай, прямо скажем, незаурядный, и требовал особого внимания со стороны представителей миграционной полиции", - пишет Жарков.



Он отметил, что испанец не был туристом и искателем приключений, это человек, который запутался в себе и всеми возможными способами искал страну, в которой он смог бы получить статус лица без гражданства.



"Но, к сожалению, незнание законов своей страны и другого государства (РК) от ответственности не освобождают. Он попал на территорию РК после выдворения из Азербайджана, перебравшись на пароме из Баку в Актау.



На территории РК граждане Испании имеют право находиться без визы в течение 30 дней. Он думал, что этого времени ему хватит сполна, чтобы получить статус лица без гражданства. Пройдя, кроме Казахстана, еще 10 стран в течение 5 лет, среди которых Франция, Германия, Турция, Грузия, Азербайджан и другие.



На своем пути он встречал разных людей, кто-то во Франции ему рассказал, что удостоверения лиц без гражданства делают подпольно в каких-то частных компаниях. Он был уверен, что в Казахстане он так же сможет раздобыть этот документ", - продолжил Жарков.



В Казахстане нельзя иметь двойное гражданство, поэтому иностранец оказался в безвыходной ситуации.



"В Астану, по его же словам, он приехал на поезде, купив билет, но потом у него закончились деньги. В Астане у него еще был паспорт, но за несколько дней до окончания периода пребывания в 30 дней он его сжег, затем пришел в Посольство с заявлением, что отказывается от гражданства. Но, к сожалению, он не знал, что так дела не делаются", - отметил фотограф.



"В итоге без документов 29 июня он был доставлен в отделение миграционной полиции Есильского района, где нас с официальным представителем Посольства уже ждала некая адвокат. По логике вещей мы думали, что это государственный адвокат. Однако в последствии, за еще не оказанные услуги с нас спросили оплату. Что? Какая оплата? Государственному адвокату же не платят?



Взялась эта особа непонятно откуда, во всех отделениях МП никто не признался, что знает ее. Хотя кто-то из Есильского отделения МП ее все же пригласил. Знаем мы лишь одно: никто из представителей Посольства Испании ее не нанимал, и уж тем более ей не звонил тот самый гражданин Испании", - пояснил Жарков.



Он рассказал, что есть свидетели того, как адвокат хотела подделать медицинскую справку о том, что у испанца якобы заразная кожная инфекция, что якобы ускорит его выдворение.



"Кроме того, это единственный человек, который говорил, что в случае смерти этого гражданина Испании на территории РК, суд признает халатность Посольства. Такие тупые угрозы это уже слишком. Посольство сотрудничало по этому вопросу с местными органами власти с первого момента, и держало связь с родственниками испанца.



Во-первых, как бы хотелось или не хотелось миграционщикам, иностранные граждане с административными правонарушениями на территории РК, находятся в рамках ответственности миграционной полиции. А посольства и консульства сотрудничают с МП в вопросе по возвращению их граждан на родину. Но не раз нам говорили: "Это ваш гражданин, вы им и занимайтесь", - подчеркнул Жарков.



Затем адвокат исчезла, украв у участников событий целый день времени. Впрочем, есть и положительные стороны: фотограф воздал должное центру адаптации для лиц без определенного места жительства, где около недели провел испанец, ожидая суда.



"К сожалению, права на статус лица без гражданства этот гражданин не имеет, вернее у него просто не было 2 млн 900 тыс тенге на счету, чтобы доказать возможность существования в РК. Статус беженца также было невозможно получить.



Сочувствую сотрудникам миграционной полиции, у которых нет достаточного количества служебных автомобилей для транспортировки БОМЖей. Они вынуждены возить их в своих личных автомобилях. Это тоже шокировало представителей Посольства", - заметил Жарков.



В итоге для судебного процесса гражданин Испании выбрал государственного адвоката, которого пришлось ждать целый день. А судья даже не допросил защитника.



Закончилась история утром 11 июля. Испанца посадили на самолет. Его родители оплатили билет до родины.