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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Маленькая девочка смотрит мультики в обнимку с питоном

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Маленькая девочка смотрит мультики в обнимку с питоном
Кадр из видео
Владелец двух питонов Эднесс Таока прославился на YouTube роликами с участием своей маленькой дочери, передает life.ru

И, пока малышка бесстрашно обнимается со змеями, пользователи бьют тревогу в обсуждении канала.

«Вы должны остановить это. Я верю, что ваши змеи — прекрасные, спокойные и милые существа, но при этом они остаются животными и ими управляют инстинкты. Однажды ситуация может выйти из-под вашего контроля. Вам стоит удалить видео, пока никто не пожаловался на вас в полицию», - написала пользовательница видеохостинга

Владельцу канала не привыкать к такой реакции на своих питомцев. Год назад видео на его канале набрало почти миллион просмотров, и мало кто из комментаторов одобрительно о нём отозвался. Сам Эднесс Таока продолжает настаивать, что его питоны абсолютно безопасны.

«Змеи не кусают без причины. Змеи и другие холоднокровные существа отлично знают, кто даёт им пищу и, кто представляет угрозу. Наша дочь общается со змеями с двух лет, и они ни разу её не укусили, в отличие от нашей кошки, которая кусается и царапается», - написал владелец питонов Эднесс Таока.

Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 11:22
Милая домашняя питомица. Родители наверно для рейтингов своего канала скормят дочу питону , а что можно ж ещё родить crazy

Танцуют все...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:20
Осындай сабырлы алып жыландарға қарағанда, адамның жақын досы - иттi алсақ, ит -- Гитлер болып көрiнедi ...
 
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 Могой (Посетители) Сегодня, 11:11
С головой не все в порядке у родителей.
 
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 шаман (Посетители) Сегодня, 10:57
читал одну историю как одна женщина сильно любила своего питона, всюду носила его с собой. Более того, они даже спали вместе. Через некоторое время хозяйка заметила, что питон начал худеть, а затем и вовсе отказался от еды. Тогда-то женщина забеспокоилась за своего любимчика, и они отправились к ветеринару. Опытный ветеринар задал женщине несколько вопросов и, узнав, что парочка спит вместе, сделал верное заключение. Рептилия перестала есть, чтобы… съесть свою хозяйку. Питон долго находился в тесном контакте со своей хозяйкой, что начал фантазировать: пожалуй, неплохо было бы полакомиться такой трапезой! Ввиду больших размеров человеческого тела, змея решила освободить место и поэтому голодала. Этой женщине крупно повезло, что она вовремя заметила неладное. Иначе она бы запросто могла стать закуской для своего питомца. Но и питона сложно винить в этом. Все-таки инстинкты берут свое.Так что я бы не доверил своего ребенка питону

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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