Маленькая девочка смотрит мультики в обнимку с питоном

Владелец двух питонов Эднесс Таока прославился на YouTube роликами с участием своей маленькой дочери, передает life.ru
И, пока малышка бесстрашно обнимается со змеями, пользователи бьют тревогу в обсуждении канала.
«Вы должны остановить это. Я верю, что ваши змеи — прекрасные, спокойные и милые существа, но при этом они остаются животными и ими управляют инстинкты. Однажды ситуация может выйти из-под вашего контроля. Вам стоит удалить видео, пока никто не пожаловался на вас в полицию», - написала пользовательница видеохостинга
Владельцу канала не привыкать к такой реакции на своих питомцев. Год назад видео на его канале набрало почти миллион просмотров, и мало кто из комментаторов одобрительно о нём отозвался. Сам Эднесс Таока продолжает настаивать, что его питоны абсолютно безопасны.
«Змеи не кусают без причины. Змеи и другие холоднокровные существа отлично знают, кто даёт им пищу и, кто представляет угрозу. Наша дочь общается со змеями с двух лет, и они ни разу её не укусили, в отличие от нашей кошки, которая кусается и царапается», - написал владелец питонов Эднесс Таока.
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