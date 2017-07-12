Какие лекарства подорожали в Казахстане

В Казахстане дорожают фармацевтические препараты. К таким выводам пришло мониторинговое агентство Energyprom, передает Tengrinews.kz.Как сообщает агентство, по итогам июня самый значительный годовой рост цен отмечен в сегменте антибиотиков: ампициллин подорожал год-к-году на 25,2 процента. Антисептические средства выросли в цене на 10,6 процентов за год, витаминные препараты - на 3,4 процентов, медицинский бинт - на 9,3 процента, вата - на 2 процента."В Казахстане больше всего продаются препараты стоимостью от 5 до 10 долларов - их доля занимает в коммерции 22 процента. На втором месте препараты стоимостью до 1 доллара, здесь доля выросла: в 2015 году была 9 процентов, в 2016 - уже 14, то есть наблюдается смещение в сторону потребления более доступных лекарственных средств", - говорится в заключении агентства.В то же время, производители активно развивают казахстанский фармрынок. Производство лекарств в Казахстане выросло за год сразу на 40 процентов. Так, выпуск основных фармацевтических продуктов за январь-май 2017 составил в стоимостном выражении сразу 32,68 миллиарда тенге - более чем вдвое больше, чем годом ранее. Лидирует по выпуску лекарств Алматинская область - 4,77 тысяч тонн, на втором месте Алматы - 1,5 тысячи тонн, замыкает ТОП-3 регионов Южно-Казахстанская область - 1,07 тысяч тонн.Примечательно, что растет не только производство, но и импорт фармацевтических препаратов. Так, по итогам 4 месяцев импорт медикаментов (кроме антибиотиков) вырос сразу в полтора раза, реализация на внутреннем рынке - на 46,8 процентов, экспорт - на 19,3 процента. При этом казахстанские производители обеспечили 37,4 процента спроса. В то же время, в сегменте антибиотиков все еще высока потребность в импортозамещении - так, импорт перекрыл 83,6 процентов потребностей рынка.Напомним, ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, как в Казахстане будут бороться с ростом цен на лекарства. По его словам, в скором времени ситуацию сможет изменить установка предельных цен на лекарства. "Бесконтрольная система ценообразования в первую очередь начинается с того, что производители имеют право устанавливать любую цену продажи своих лекарств в Казахстане. В результате у некоторых производителей возникает возможность закладывать большие бюджеты на маркетинг и продвижение лекарств среди врачей и населения. Часто через неэтичные методы продвижения лекарств", - посетовал министр здравоохранения.