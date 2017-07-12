Ребенок в багажнике попал на видео: полиция Алматы разыскала водителя авто

Полиция Алматы разыскала водителя, который перевозил ребенка в багажнике, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.Сообщается, что полицейские приняли меры в отношении водителя автомашины марки "Фольксваген", который перевозил маленького ребенка на полке багажника авто, в соответствии с законодательством."Вопиющий факт. Такая беспечность родителя может стоить здоровья и жизни их ребенку. Огорчает, что не все это понимают и принимают адекватные меры безопасности на дороге. Отметим, что за последнее время это не единичный случай. После того как видео было обнародовано посредством социальных сетей, местной полицейской службой проведены проверочные мероприятия, в результате чего водитель-правонарушитель установлен и за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен в административной ответственности согласно части 1 статьи 593 КРКобАП. Саму ситуацию мужчина пока никак не объясняет", - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.