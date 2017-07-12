Школьнику удалось взять интервью у министра обороны США

Тедди Фишер - обычный старшеклассник. Он выпускающий школьной газеты, и в будущем планирует стать журналистом. Однако, кажется, Тедди уже можно назвать таковым, ведь на страницах школьного издания он выпустил эксклюзивное интервью с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. TengriMIX рассказывает вам о том, как это было.



В архивном выпуске газеты Washington Post от 11 мая школьник увидел телефон Мэттиса. На фотографии один из охранников президента США Кит Шиллер несет пачку бумаг, и при увеличении снимка вполне можно было прочесть имя министра обороны и его контактный номер. Тедди записал телефон и позвонил - больше из любопытства. На автоответчике был голос Джемса Мэттиса.



"Единственное, что может быть более странным, чем узнать личный номер министра обороны США благодаря фотографии в Сети - это получить от него ответный звонок". Так начинается статья Тедди Фишера в школьной газете, где он опубликовал результат своего 45-минутного интервью с Джеймсом Мэттисом.



Да, министр обороны не просто перезвонил ему лично, но и ответил на все вопросы, которые задал ему школьник. "Решил, что позвоню тебе. Я всегда стараюсь помогать ученикам: мне кажется мы просто обязаны передать вам то, чему научились - так, чтобы вы совершали собственные ошибки, а не повторяли наши", - сказал Мэттис Тедди.



Разговор получился глубоким. Тедди и министр обсудили вопросы внешней и внутренней политики США. Школьник даже получил совет всем выпускникам от Мэттиса: изучать историю и участвовать в жизни людей. "Если сможешь помочь большему количеству людей в мире, то не будешь в 45 лет лежать на кушетке психоаналитика с мыслями о том, что сделать со своей жизнью", - посоветовал он. Министр также отметил, что Бараку Обаме удалось лучше справиться со своими обязанностями, если бы он чаще прислушивался к госсекретарю Хиллари Клинтон. А экстремистские идеологии было бы легче победить, если США оплатят хотя бы год обучения в Америке каждому школьнику из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. "Уверен, мы бы смогли это сделать. Думаю, что экстремистской идеологии можно противопоставить лучшее образование и обучение тому, как находить друг с другом общий язык", - сказал Мэттис, отметив щедрость американских семей.



В заключении интервью министр обороны отметил, что рассчитывает, что сегодняшние молодые политики смогут улучшить положение дел потому как не будут категорично делить своих оппонентов на "глупцов", "безумцев" или "олицетворение зла".



Удивительно, что Мэттис, высокопоставленное лицо в государстве, оказался таким простым и нашел достаточно времени в своем плотном графике для разговора со школьником.



И кстати, фотография с личным номером министра уже исчезла с полос Washington Post.