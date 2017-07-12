Казахстанцам ужесточили въезд в Южную Корею

Почти шесть тысяч казахстанцев находятся в Республике Корея нелегально, сообщает Sputnik Казахстан.
Такие цифры назвал на пресс-конференции в Астане посол Кореи в Казахстане Ким Дэ Сик.
«В настоящее время количество нелегальных мигрантов из Казахстана в Корее составляет 5700 человек. До заключения соглашения об отмене визового режима это количество было меньше в 12 раз», — сказал Ким Дэ Сик.
В ноябре 2014 года между Республикой Корея и Республикой Казахстан вступило в силу соглашение об отмене визового режима.
Казахстанцы, которые намерены посетить Корею в качестве туриста или с деловой целью, по частным делам или для получения лечения, могут находиться там без оформления визы в течение 30 суток.
Это соглашение не действует для тех, кто едет в Корею с целью трудоустройства, учебы или на постоянное проживание.
По словам посла, казахстанцы часто нарушают эти правила, в связи с чем и были ужесточены требования к въезду в страну.
Отныне в зависимости от вида поездки в Корею у казахстанцев будут тщательно проверять наличие гарантийного письма из больницы, платежной способности, а также информацию о деловых партнерах в Корее и рабочих проектах.
Основными причинами отказа во въезде в Корею является отсутствие брони в больнице в случае медицинских поездок, не предоставление планов поездки в случае туристических поездок, а также отсутствие банковского счета или выписки по кредитной карточке.
Директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Казахстана Ардак Мадиев выразил мнение, что причиной нелегального нахождения казахстанцев в Корее в поисках работы является низкий уровень заработной платы в сельской местности.
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