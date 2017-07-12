Скидку до 1,3 миллиона тенге на покупку нового автомобиля взамен старого могут получить казахстанцы

Министерство энергетики РК выделило квоту на утилизацию более 23 тысяч автомобилей по сертификатам, взамен которых можно будет купить новые транспортные средства со скидкой, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу AllurGroup.Квота выделена на 20 тысяч легковых автомобилей, 1 836 пассажирских и грузовых автомобилей и 1 164 пассажирских (свыше пяти тонн) и грузовых (свыше 12 тонн) автомобиля.Взамен сданного в утиль авто автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового автомобиля отечественного производства.Выдача скидочных сертификатов для покупки новых транспортных средств - второй этап программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, предназначенной для обновления автомобильного парка страны, стимулирования производства экологически чистых транспортных средств и формирования инфраструктуры утилизационной отрасли.Этот этап стартовал 26 июня. За первые десять дней на скидочные сертификаты обменяли 32 автомобиля. 26 из них - легковые, три - грузовые, два автобуса и один микроавтобус. Наибольший интерес к программе утилизации проявляют жители регионов.По условиям программы покупатель может получить скидку на новый автомобиль в любом салоне отечественного автопроизводителя в размере от 315 000 до 1 300 000 тенге в зависимости от того, какой и сколько сертификатов находится у него в распоряжении. Единовременно можно воспользоваться двумя сертификатами, тогда сумма скидки составит 630 000 тенге, или использовать сертификаты за утилизацию коммерческой техники, тогда размер скидки по одному сертификату составит от 450 000 до 650 000 тенге, а по двум - 900 000 и 1 300 000 тенге соответственно.Полученный сертификат действителен в течение 12 месяцев с момента получения. Его можно передавать третьим лицам, но не более двух раз. Использовать сертификат можно и в качестве первоначального взноса по автокредиту.Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет.Единственное условие - пассажирский и грузовой транспорт должен быть технически исправным и соответствовать полному оснащению завода-изготовителя. При полном соответствии всем условиям программы утилизируемый автомобиль необходимо самостоятельно доставить в пункт приема, они есть в каждом регионе страны.