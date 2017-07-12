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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Доллар нацелился на отметку 329 тенге

Просмотров:28 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Доллар нацелился на отметку 329 тенге
.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 12 июля 2017 года составил 328,53 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 327,55 тенге за доллар США, максимальный — 329,20 тенге, курс закрытия — 328,80 тенге. Объем торгов по доллару США составил 57 млн 950 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 141.
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По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 328,52 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 12 июля на 15:30 составляет 329 тенге, Алматы — 330 тенге.

Официальный курс на 12 июля составляет 327,20 тенге за 1 доллар США. 13 июля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 328,52 тенге за 1 доллар США.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:29
Дайте ему уже кто-нибудь в глаз, чтоб не целился! fingal
 
 

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