Пенсию отнимают чиновники у жительницы Астаны

49-летняя Асия Сакенова должна вернуть государству более 2 млн тенге, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



Асия Сакенова работала в учреждении уголовно-исполнительной системы. В 2009 году специалисты отдела кадров предложили 41-летней женщине выйти на пенсию по выслуге лет. Она перенесла несколько операций на позвоночнике и на предложение ответила согласием.



«В 2009 году мой общий трудовой стаж составил 26 лет, из них - 13 лет в правоохранительной системе. Выслуга лет позволяла мне выйти на пенсию по состоянию здоровья, которое я подорвала, работая в следственном изоляторе», — рассказывает Сакенова.



В новом социальном статусе женщина начала получать пенсию. Это длилось до 1 марта 2015 года. Потом выплаты прекратились. Асию Сакенову огорошили: на пенсию она вышла ошибочно и деньги получала незаконно.



«Но меня заверили, что с 1 января 2016 года, с введением нового пенсионного положения, мне возобновят выплаты. 10 месяцев я ждала. Но пенсию не выплатили. Тогда я обратилась в суд», ― продолжает собеседница.



По ее словам, в длительном судебном противостоянии сначала победила пенсионерка. Ей единовременно выплатили более 1,6 млн тенге и еще несколько месяцев продолжали начислять пенсию. Потом чаша весов Фемиды склонилась в сторону государства. Положительное для Сакеновой решение суда было отменено, и теперь от пенсионерки требуют возврата ранее полученных денег. Речь идет о 2 млн 33 тыс 34 тенге.



«Но эти деньги я не воровала, сама себе не присуждала, они были выплачены по решению суда. Что теперь делать – даже не знаю. Я не работаю, живу у сестры на иждивении», ― сокрушается женщина.



«И вообще, если моя пенсия незаконна, почему мне платили ее столько лет? Почему по факту нарушения не было проведено служебное расследование?» — возмущается собеседница.



По ее мнению, чиновники запутались сами. Объявив пенсионный статус Сакеновой незаконным, они ссылаются на норму закона от 2013 года. По ней женщина действительно не имеет прав на пенсию.



«Но меня-то отправили на пенсию в 2009 году. Тогда этой нормы вообще не было. Почему эту статью от 2013 года применяют ко мне?» — возражает Сакенова.



Впрочем, видимо, этот червячок сомнения одолел и чиновников. Как еще объяснить то, что пенсию Сакеновой они все-таки восстановили. Это 25 859 тенге в месяц.