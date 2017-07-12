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Зачем принята поправка о лишении прав за разворот через двойную сплошную

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Зачем принята поправка о лишении прав за разворот через двойную сплошную
Иллюстративное фото с сайта kurer-sreda.ru
В МВД рассказали, для чего была принята поправка, предусматривающая лишение водительского удостоверения за выезд на встречную полосу, пишет Tengrinews.kz.

Теперь водители, выехавшие на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе при выезде, сопряженном с разворотом или поворотом, будут лишаться права управления транспортными средствами на один год.

«Поправка относительно нормы, предусматривающей ответственность за нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, принята в целях исключения различного толкования указанной нормы и лишь уточняет ее», – сообщили в МВД.

Согласно пункту 9.2 ПДД на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Напомним, в Комитете административной полиции МВД объяснили, какие изменения произойдут в сфере дорожного движения в Казахстане. Кроме того, стало известно, сколько будут стоить "блатные" автономера в Казахстане.
Источник: Nur.kz
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