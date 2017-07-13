Названы приложения, хуже всех защищающие данные пользователей

Эксперты некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation опубликовали данные о том, насколько эффективно приложения защищают личные данные пользователей, сообщает "Российская газета".
Рейтинг был составлен на основе открытых данных, которые предоставили компании. Эксперты использовали важный фактор - как именно разработчики отстаивают приватность пользователей перед властями.
Выяснилось, что хуже всего в плане защиты личных данных проявили себя WhatsApp, Amazon и соцсеть микроблогов Twitter. Первые две компании получили всего две "звезды" из пяти, сервис микроблогов - три.
Максимальное количество "звезд" набрали приложения Adobe, сервис Dropbox, платформа для сайтов Wordpress, Uber, соцсеть Pinterest, сервис для заказа такси Lyft, работающий в Америке, а также Credo, Sonic и Wickr.
Facebook, Google, Yahoo! и Apple получили по четыре "звезды". При этом, как уточняют авторы исследования, в 2016 году правительство США направило по меньшей мере 49868 запросов о предоставлении пользовательских данных в Facebook, 27850 запросов в Google и 9076 в Apple.
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