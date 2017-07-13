Молнии-убийцы: что происходит с климатом Казахстана?

За неполных два летних месяца жертвами молнии стали 7 казахстанцев. Хотя еще год назад, не говоря о более ранних сроках, информация о таких происшествиях поступала гораздо реже. В среднем сообщалось о 2-3 случаях за год. Так в чем причины такого роста смертности от «небесного огня»?



Хроника стихии



7 июля 2017 года в Костанайской области Казахстана во время грозы погиб пастух и почти полторы тысячи овец. Удар молнии вызвал сильный степной пожар, от которого не смогли спастись ни человек, ни животные. Несколькими днями ранее, 2 июля 2017, в Восточном Казахстане молния убила мужчину, пасшего скот, и спровоцировала крупный пожар на чердаке школы в селе Калжыр Курчумского района 3 июля 2017 года молнией был поражен, но чудом остался жив, житель Акмолинской области. Как оказалось, основной удар пришелся на лошадь, которая мгновенно погибла.



16 июня 2017 в Северо-Казахстанской области от повторных ударов молнии погибли сразу 3 человека. Сначала 12-летний мальчик, а затем двое мужчин, пришедших ему на помощь.



18 мая 2017 подобная трагедия произошла в Жамбылской области. Удар молнии убил пастуха, а также барана и лошадь.



Климат меняется, население растет



По мнению Александра Чередниченко, главного научного сотрудника НИИ проблем биологии и биотехнологии КазНУ им. аль-Фараби, делать какие-то выводы на основании происшествий одного года нельзя. Все вполне может оказаться трагическим совпадением. А если брать за основу 2-3 случая в год, это вполне вписывается в статистику, что была 15-20 лет назад. Просто такие новости не тиражировались СМИ столь активно.



— Хотя, если говорить с метеорологической точки зрения, по тем данным, что нам дает Казгидромет, сейчас действительно регистрируется увеличение этих опасных явлений, – говорит Александр Владимирович. – Если раньше, условно говоря, происходило 10 гроз за год, то теперь 15. Кроме того, если раньше продолжительность грозы в среднем составляла 15 минут, теперь 20-22.



В связи с этими факторами возрастают и шансы на то, что количество людей, попавших под удар молнии, увеличится. То есть здесь безусловно прослеживается определенная климатическая связь. К тому же, если мы будем говорить о всем населении земли, а оно сейчас составляет порядка 7 млрд человек, естественно, число таких инцидентов должно возрастать просто потому, что увеличилась сама популяция людей.



Конечно, в Казахстане население растет не столь быстро, но тем не менее, это тоже надо принимать в расчет. Тем более, что большинство живет в сельской местности. А ведь именно там в основном и происходят подобные ЧС.



Где безопаснее жить



Что касается наиболее опасных в этом плане регионов, по словам Чередниченко, попасть под удар молнии можно где угодно. Даже в Алматы, где жители привыкли не бояться грозы, несколько лет назад был зафиксирован подобный случай. Ранним утром мужчина шел на работу, не обращая внимания на начавшийся дождь, и едва не стал жертвой молнии. На его счастье разряд прошел рядом, прохожий потерял сознание, помощь медиков ему не понадобилась, и едва придя в себя, он продолжил путь.



Однако благодаря тому, что вызов «скорой» был официально зарегистрирован, это происшествие попало в оперативную сводку.



— Таких случаев может быть и больше, – продолжает Александр Чередниченко. – Есть ведь прямое попадание, а есть косвенное – если человек оказался рядом с местом, куда ударила молния. Но если она не причинила серьезного вреда здоровью, соответственно пострадавший никуда не обращается и факт не фиксируется. Конечно, грозы на юге и севере – это абсолютные разные цифры. Во-первых, на севере их больше, во-вторых, у них более продолжительный период. Кроме того, молнии бывают фронтовые и внутримассовые в зависимости от типа и продолжительности грозы. И конечно, картографические признаки на это влияют определенным образом. Например, если местность холмистая, то вертикальные разряды должны бить по холмам. Если степь – по предметам, находящимся на возвышенности.



К слову, как отметил мой собеседник, мы привыкли говорить, что все молнии проходят вертикально. Но таковых на самом деле лишь около 10%. Все остальные проходят горизонтально. А вообще, согласно мировой статистике метеорологии, ежесекундно на землю падает около 100 молний. И что они в некоторых регионах наносят больше вреда, это напрямую зависит от ландшафта местности, а также средств безопасности – заземления всех высотных строений и установки громоотводов.



Как уберечься от молнии



Об этом мы попросили рассказать Жанну Дауренбекову, главного эксперта Комитета по ЧС МВД РК.



Если гроза застала вас на открытой местности, например, в степи, прежде всего отойдите на 20-30 метров от мотоциклов, велосипедов, сложите все крупные металлические предметы на безопасном расстоянии. Если есть возможность, спрячьтесь в сухой яме, канаве, овраге.



В лесу укройтесь среди невысоких деревьев с густыми кронами, но только не под кронами сосен, дубов, тополей. Молния в первую очередь поражает высокие предметы.



В обоих случаях:



Постарайтесь изолироваться от почвы, положив под себя полиэтилен, ветки, лапник, камни, стволы деревьев.

Не ложитесь на землю, чтобы не подставлять все тело электрическому току.

Сидите на корточках, опустив голову на согнутые в коленях ноги и обхватите их руками.

Если гроза застала на водоеме, в первую очередь выйдите из воды, отойдите от берега и спуститесь с возвышенного места в низину.

Если в момент грозы вы находитесь в машине, не останавливайтесь рядом с высокими деревьями и линиями электропередачи. Съезжайте с возвышенностей, заглушите двигатель, выключите радиоприемник и опустите антенну.

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном.



Находясь дома во время грозы, по возможности отключите все электроприборы. Закройте окна, форточки, вентиляционные отверстия и не приближайтесь к ним. Старайтесь не подходить к электропроводке, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам.