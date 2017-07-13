Офисные работники могут остаться не у дел

Казахстанскому рынку труда прогнозируют оживление. Согласно анализу, проведенному АО "Центр развития трудовых ресурсов", отечественные предприятия уже в текущем году начнут набирать новых работников. В целом, прирост новых кадров прогнозируется на уровне 1,1 процента, или 161,6 тысячи человек, сообщает Today.kz.



В первую очередь, увеличить количество работников планируют микропредприятия (с общей численностью работников до пяти человек), причем в процентном соотношении на их долю приходится самый высокий прогноз - 8,7 процента. Малые предприятия намерены увеличить число работников на 1,5 процента, средние - на 0,8 процента, крупные предприятия - на 0,9 процента. Если смотреть по форме собственности, наибольшую активность в увеличении кадров намерены проявить иностранные предприятия - у них рост числа работников, согласно прогнозам, составит 3,5 процента. Предприятия частной формы собственности планируют рост на 1,3 процента, государственной – на 0,8 процента.



По сферам деятельности лидирует сектор реального производства, где прирост работников ожидается на уровне 1,2 процента. За ним идет сфера услуг - 1,1 процента. В разрезе отраслей наибольший спрос ожидается в секторе оказания прочих индивидуальных услуг - на 4,6 процента, и в деятельности по административному и вспомогательному обслуживанию - на 3,5 процента. Наименьший рост ожидается в сфере водоснабжения и удаления отходов, в секторе финансовой и страховой деятельности, и в секторе электро- и энергоснабжения, где в течение текущего года изменение штатной численности будет минимальным среди всех других.

В региональном разрезе наибольший прирост занятости ожидается в текущем году в Павлодарской области (+2,3), а также Мангистауской области (+2,6), минимальный – в Западно-Казахстанской (+0,3) и Кызылординской (+0,6 процента) областях.



В целом, по данным "Центра развития трудовых ресурсов", в 2017 году наибольшая потребность имеется в квалифицированных работниках промышленности, количество которых оценивается в 32 тысячи человек, а также специалистах высшей квалификации (30 тысяч человек). Менее всего востребованы служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием (2,2 тысячи человек).



Среди квалифицированных работников промышленности в целом по стране особым спросом пользуются профессии строителей-монтажников, на которых приходится 43 процента от спроса в 32 тысячи человек, а также формовщики, сварщики, вальцовщики (15,3 процента от спроса). В сфере специалистов высшей квалификации самый высокий спрос на специалистов в области здравоохранения (32,2 процента от спроса в 30 тысяч человек), и учителей средних школ (24,1 процента от спроса).



Акмолинская область



В Акмолинской области основной рост занятости ожидается в секторе услуг (1,6 процента), в реальном производстве - порядка 0,7 процента. Самые востребованные профессии в регионе в сфере услуг - это медицинская сестра по физиотерапии (14,7 процента), учитель (математика и прочее) – 12,1 процента, водитель автомобиля – 10 процентов. Общая потребность сферы услуг Акмолинской области оценивается в 5,5 тысячи работников. В производственной сфере, с общей потребностью в кадрах в 2 000 человек, наиболее востребованы подсобный рабочий (22,4 процента), механизатор (докер-механизатор) – 14,3 процента, а также водитель автомобиля - 6,8 процента.



Актюбинская область



Актюбинская область также нуждается в преподавателях и медицинских специалистах. Спрос в сфере услуг в этом году оценивается в 5,2 тысячи человек, из которых 33 процента приходится на преподавателей-организаторов, 13,2 процента - на фармацевтов, 8,8 процента - на директоров медико-социальной организаций. Спрос со стороны сферы производства оценивается в 1,9 тысячи человек, из которых 35 процентов приходится на водителей, 25 процентов - трактористов-машинистов, 12,5 процента - на подсобных рабочих.



Алматинская область



В Алматинской области к наиболее востребованным профессиям в сфере услуг в регионе относятся учитель (математика и другое) – 15,3 процента, а также машинист буровой установки и специалисты районного территориального органа (по 7,3 процента). Всего же сфера услуг требует 16 тысяч человек. В производственном секторе при совокупном спросе в 11,4 тысячи человек, тройку лидирующих профессий занимают швеи (14,2 процента), подсобные рабочие (10,8 процента), а также сборщики свинцовых аккумуляторов и батарей (восемь процентов).



Атырауская область



Атырауская область нуждается в рабочих кадрах. Преобладающий спрос будет происходить из производственной сферы: спрос со стороны сферы производства составляет 55 процентов, или 5,2 тысячи человек; спрос со стороны непроизводственной сферы оценивается в размере 45 процентов, или 4,2 тысячи человек. Из производственных секторов наибольший спрос ожидается со стороны сектора сельского хозяйства (2,5 тысячи человек, или 26,8 процента от совокупного спроса), из сферы услуг – со стороны сектора торговли (1,4 тысячи человек, или 15,6 процента от совокупного спроса).



К наиболее востребованным профессиям в сфере услуг в регионе относятся подсобные рабочие, на которых приходится 15,6 процента, слесари-ремонтники (12,8 процента) и коммерческие и рекламные агенты (12,8 процента), в производственном секторе – подсобные рабочие (43,5 процента), машинисты автомобильных кранов и монтажники технологических трубопроводов (по 10,8 процента).



Западно-Казахстанская область



В Западно-Казахстанской области преобладающий спрос также будет в производственной сфере, он оценивается в 77 процентов, или 3 000 человек, спрос со стороны сферы услуг составляет 23 процента, или 0,9 тысячи человек. В производстве наибольшая востребованность в кадрах в сельском хозяйстве (2,6 тысячи человек, или 71,8 процента от совокупного спроса), из сферы услуг – со стороны сектора прочих индивидуально оказываемых услуг (0,6 тысячи человек, или 16,7 процента от совокупного спроса).



Самые популярные профессии в сфере услуг - это учитель (22,2 процента), тренер-преподаватель по спорту (14,8 процента) и инженер-проектировщик (11,1 процента), в сфере производства – обойщик мебели (41,7 процента от совокупного спроса), а также оператор по термообработке (33,3 процента) и подсобный рабочий (8,3 процента).



Жамбылская область



Жамбылская область также "делает ставку" на развитие производства, где спрос на кадры оценивается в 52 процента от общей потребности, или 3,2 тысячи человек, 48 процентов, или 2,9 тысячи человек приходятся на сферу услуг. Наиболее востребованной профессией в сфере услуг будет являться швея (29 процентов), мастер маникюра (21,5 процента) и директоров медико-социальных организаций (10,8 процента), в сфере производства – оператор цеха по приготовлению кормов (17,7 процента от спроса в 3,2 тысячи человек), подсобный рабочий (16,1 процента) и главный агроном (14,5 процента).



Карагандинская область



В Карагандинской области особым спросом будет пользоваться сфера услуг, на долю которой приходится 55 процентов, или 1,8 тысячи человек от совокупного спроса на кадры в регионе. Спрос со стороны сферы производства оценивается в размере 45 процентов, или 1,5 тысячи человек. Самые нужные области профессии в сфере услуг - это учитель в средней (48,1 процента) и начальной школах (9,3 процента), а также воспитатели (9,3 процента), в производственной сфере – швеи (24,8 процента от спроса в 1,5 тысячи человек), водители (13,2 процента) и электрослесари (5,8 процента).



Костанайская область



Костанайская область показывает равный спрос на специалистов в производственном секторе и сфере услуг. Всего же потребность в кадрах составляет 6,5 тысячи человек. Наиболее востребованной профессией в сфере услуг будет являться врач-специалист (14 процентов), охранники (9,3 процента) и механизаторы (7,8 процента). В производственной сфере – подсобные рабочие (23,9 процента), механизаторы (докер-механизаторы) – 20 процентов и трактористы (девять процентов).



Кызылординская область



Кызылординская область ждет 5,5 тысячи человек новых кадров, при этом 70 процентов из этого количества приходится на сектор услуг, 30 процентов на производство. Самые популярные для работодателей профессии: в сфере услуг - торговый представитель (17,2 процента), дневальный (13,8 процента) и врач-специалист (10,3 процента); в производственной сфере – рабочий по производству смешанной продукции (69 процентов), врачи (17,2 процента) и шеф-повары (6,9 процента).



Мангистауская область



В Мангистауской области кадровая потребность оценивается в 6 000 человек, при этом 77 процентов (4,6 тысячи человек) приходится на непроизводственный сектор. Наиболее востребованные специальности в сфере услуг - строитель, использующий традиционные материалы (38,1 процента), газосварщик и горничная (по 4,8 процента), в производственной сфере – электрогазосварщик (43,9 процента), монтажник наружных трубопроводов (26,3 процента) и административно-управленческий персонал (17,5 процента).



Южно-Казахстанская область



Южно-Казахстанская область должна прирасти 19,7 тысячи единиц новых кадров. Спрос со стороны сферы услуг составляет 65 процентов, или 12,8 тысячи человек; спрос со стороны сферы производства оценивается в размере 35 процентов, или 6,9 тысячи человек.



Самые востребованные профессии - в сфере услуг врач-специалист (11,5 процента), повар (10,4 процента) и программист (7,3 процента), в производственной сфере – оператор технологических установок (44,6 процента), машинист технологических насосов (26,2 процента) и приборист (8,4 процента).



Павлодарская область



В Павлодарской области рост занятости прогнозируется на уровне 13,3 тысячи человек, причем основной спрос будет происходить из производственной сферы – 60 процентов, или 7,9 тысячи человек, спрос со стороны сферы услуг составляет 40 процентов, или 5,3 тысячи человек. В производственной сфере здесь нужны больше всего слесарь-ремонтник (9,1 процента), тракторист (6,4 тысячи человек) и подсобный рабочий (5,7 процента); в сфере услуг - учитель (29,8 процента), воспитатель детского сада (8,3 процента) и врач-специалист (7,4 процента).



Северо-Казахстанская область



Потребность в кадрах Северо-Казахстанской области оценивается в 10,3 тысячи человек. Преобладающий спрос приходится на непроизводственную сферу (77 процентов), 23 процента на производственный сектор. Самые популярные специальности: в сфере услуг - продавец (18 процентов), врач-специалист (13,1 процента) и учитель (математика и другое) – 8,2 процента; в производственной сфере – пекарь (27,6 процента), подсобный рабочий (21,4 процента) и грузчик (10,3 процента).



Восточно-Казахстанская область



Восточно-Казахстанская область рассчитывает на приток кадров в размере 13,1 тысячи человек, из которых 69 процентов нужны в сфере услуг, и 31 процент на производстве. Наиболее востребованной профессией в регионе в сфере услуг будет являться медицинская сестра (25,7 процента), торговый агент (15,7 процента), а также продавец (14,3 процента), в производственной сфере – строители (30,9 процента), тракторист-машинист (8,6 процента), бетонщик (7,4 процента).



Астана



В Астане общая востребованность в кадрах оценена в 1,6 тысячи человек, при этом преобладающий спрос приходится на непроизводственную сферу – 59 процентов. Самые нужные в столице профессии - это воспитатель (23,6 процента), учитель (18,2 процента), помощник воспитателя (11,5 процента), в сфере производства – электросварщики (46,2 процента), слесари (46,2 процента), подсобные рабочие (7,7 процента).



Алматы



Потребность Алматы значительно выше, самая высокая по республике - 20,7 тысячи человек, из которых 77 процентов приходится на непроизводственный сектор. Наиболее востребованной профессией в сфере услуг будет являться охранник (33 процента), врач-специалист (17,1 процента), продавец (12,9 процента). В производственной сфере необходимы швеи (27 процентов), подсобные рабочие (18 процентов), а также фармацевты, портные, сборщики обуви (по девять процентов).



Отметим, что опрос проводился среди 8,4 тысячи работодателей, что составляет 6,3 процента от общего количества активных предприятий и организаций. Количество работников в опрошенных компаниях составляет 634 тысячи человек, что составляет 7,4 процента от численности занятого населения.