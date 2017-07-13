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Какая отсрочка дается для уплаты взносов в ОСМС

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Какая отсрочка дается для уплаты взносов в ОСМС
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Новые поправки в законодательство устанавливают положение, согласно которому с 1 января до 31 марта 2018 года право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования распространяется даже на тех лиц, за которых отчисления и (или) взносы в фонд ОСМС не поступали, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это прописано в законе "Об обязательном социальном медицинском страховании".

При этом предусматривается, что граждане все равно должны уплачивать взносы в фонд за пропущенный ими период, но не более 12 месяцев, в размере 5 процентов от одного МЗП.

Подчеркивается, что всем гражданам, независимо от наличия оплаты ОСМС, предоставляется пакет услуг из гарантированного объема бесплатной медпомощи, таких как скорая помощь и экстренная помощь.

Кроме того, за социально уязвимые слои населения, такие как дети, пенсионеры, инвалиды, неработающие или находящихся в отпуске лица, воспитывающие рожденного или усыновленного ребенка до достижения им возраста трех лет, многодетные матери и так далее, уплату взносов с 2018 года будет производить государство.

Напомним, ранее Tengrinews.kz сообщал о том, какие услуги входят в пакеты ОСМС и ГОБМП.

В свою очередь, в ДГД Алматы сообщили, что плательщики отчислений и взносов в ОСМС экономят на налогах. Как пояснил исполняющий обязанности руководителя ДГД по Алматы Канат Балтабеков, взносы в ОСМС не облагаются налогами. Как известно, взносы работников с 2019 года составят 1 процент от дохода и повысятся до 2 процентов в 2020 году. К примеру, если общий доход работника за месяц составляет 100 000 тенге, то взнос в фонд ОСМС составит 1 процент. "Таким образом, налогооблагаемый доход (не принимая пока во внимание вычеты в размере 1 МЗП, ОПВ и т. д.) составит 99 000 тенге и, в итоге, с дохода работников будет удержана сумма индивидуального подоходного налога в сумме 9 900 тенге, а не 10 000 тенге", - прокомментировал он.

В случае с фрилансерами, которые платят взносы в ОСМС по ставке в 5 процентов, экономия будет больше и итоговый взнос по налогам составит 9 500, а не 10 000 тенге. При этом представитель ДГД подчеркнул, что в различных случаях отчисления и взносы не уплачиваются с таких доходов, как компенсация командировочных расходов, адресная социальная помощь и других доходов, предусмотренных статьями 155 и 156 Налогового кодекса.
Источник: Tengrinews.kz
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