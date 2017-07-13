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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Доллар достиг планки в 328 тенге

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Доллар достиг планки в 328 тенге
.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 июля 2017 года составил 327,92 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 327,60 тенге за доллар США, максимальный — 328,07 тенге, курс закрытия — 327,88 тенге. Объем торгов по доллару США составил 56 млн 700 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 138.
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По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 327,56 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 13 июля на 15:30 составляет 329 тенге, Алматы — 329,5 тенге.

Официальный курс на 13 июля составляет 328,52 тенге за 1 доллар США. 14 июля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 327,56 тенге за 1 доллар США.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 3 )

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Димон (Посетители) Сегодня, 18:36
"чем сильнее слабеет тенге, тем полезнее это для Казахстана" -вот так я воспринял слова Назарбаева, об том что девальвация это благо sila

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • Ёж
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:28
Ёж,
Я признаюсь вам как на духу,
Такова вся теньговая жизнь:
Лишь мгновение ты наверху
И стремительно падаешь вниз (с) boyan dada
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 17:12
Всё как всегда- кто-то уже достиг планки, а кто-то никак не нащупает дна..
 
 

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