Доллар достиг планки в 328 тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 июля 2017 года составил 327,92 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 327,60 тенге за доллар США, максимальный — 328,07 тенге, курс закрытия — 327,88 тенге. Объем торгов по доллару США составил 56 млн 700 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 138.

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По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 327,56 тенге.



В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 13 июля на 15:30 составляет 329 тенге, Алматы — 329,5 тенге.



Официальный курс на 13 июля составляет 328,52 тенге за 1 доллар США. 14 июля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 327,56 тенге за 1 доллар США.