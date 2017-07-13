WikiLeaks опубликовал документы о проекте ЦРУ по перехвату SMS на устройствах Android

Портал WikiLeaks в рамках публикаций под общим названием Vault опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта американской разведки по перехвату и переадресации sms-сообщений на устройствах Android, передает РИА Новости.
"WikiLeaks публикует документы о проекте ЦРУ "Highrise". Это приложение для мобильных телефонов на базе Android для операционных систем с 4.0 до 4.3. Оно отвечает за функцию переадресации СМС-сообщений, которые могут быть использованы рядом инструментов инверсии управления (IoC) для коммуникации между программной закладкой и постом перехвата информации", — сообщает портал.
Инверсия управления (IoC) — это принцип программирования, при котором части компьютерной программы получают поток команд от фреймворка.
Согласно порталу, Highrise представляет собой программную закладку, которая перехватывает входящие и исходящие СМС-сообщения на устройстве-носителе и создает секретный канал связи с постом перехвата информации.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).
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