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WikiLeaks опубликовал документы о проекте ЦРУ по перехвату SMS на устройствах Android

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:01
WikiLeaks опубликовал документы о проекте ЦРУ по перехвату SMS на устройствах Android
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Портал WikiLeaks в рамках публикаций под общим названием Vault опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ, касающиеся проекта американской разведки по перехвату и переадресации sms-сообщений на устройствах Android, передает РИА Новости.

"WikiLeaks публикует документы о проекте ЦРУ "Highrise". Это приложение для мобильных телефонов на базе Android для операционных систем с 4.0 до 4.3. Оно отвечает за функцию переадресации СМС-сообщений, которые могут быть использованы рядом инструментов инверсии управления (IoC) для коммуникации между программной закладкой и постом перехвата информации", — сообщает портал.

Инверсия управления (IoC) — это принцип программирования, при котором части компьютерной программы получают поток команд от фреймворка.

Согласно порталу, Highrise представляет собой программную закладку, которая перехватывает входящие и исходящие СМС-сообщения на устройстве-носителе и создает секретный канал связи с постом перехвата информации.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).
Источник: Tengrinews.kz
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