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"Яндекс.Такси" и Uber объединяются в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:42
"Яндекс.Такси" и Uber объединяются в Казахстане
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"Яндекс" и Uber объединяют свой бизнес и создают новую компанию в Казахстане, России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы, "Яндекс.Такси" и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Вместе мы будем строить "персональный общественный транспорт" - альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро, - рассказал генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. - Потребление такси непрерывно растет, и мы являемся свидетелями этого процесса. Многим из нас кажется, что все уже давно пересели на такси, но на самом деле мы находимся только в самом начале пути. Наша цель - создать платформу, удобство и доступность которой будут сравнимы как с личным автомобилем, так и с общественным транспортом".

После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения - "Яндекс.Такси" и Uber, пояснил Тигран Худавердян.

"Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от "Яндекс.Такси", так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам - сохранить доступную стоимость поездки. "Под капотом" будут работать наши алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии "Яндекса". За последний год мы совершили несколько качественных скачков в технологиях, которые обеспечивают оптимальную загрузку машин. Например, теперь в час пик водители совершают на 30 процентов больше поездок, чем ранее. Объединение платформ даст возможность совершить еще один рывок в качестве сервиса и эффективности водителей", - пояснил Тигран Худавердян.

Кроме того, "Яндекс" с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании.

"Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа - заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber. Также мы продолжим разработку технологии беспилотного автомобиля, первые успехи которой были опубликованы несколько недель тому назад. Мы используем многолетний накопленный опыт наших инженеров, их знания в компьютерном зрении, распознавании образов и машинном обучении. Надеюсь, что скоро будет чем похвастаться", - пояснил Тигран Худавердян.

Uber и "Яндекс" приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 миллиарда долларов, отметил Тигран Худавердян.

"На 59,3 процента компания будет принадлежать "Яндексу", на 36,6 процента - Uber, а на 4,1 процента- сотрудникам объединенной компании. Наши команды будут объединены. Я становлюсь генеральным директором объединенной компании, - сказал Тигран Худавердян. - Отдельно хочу поблагодарить команду "Яндекс.Такси", которая построила невероятный сервис и успешный бизнес. Это одна из самых сильных команд, в которых я когда-либо работал. Теперь к нам присоединяется талантливая и не менее успешная команда Uber, и мы очень этому рады! Важной задачей для меня и для всех нас после объединения будет сплотить две команды в одну, объединив наш опыт и лучшие идеи. Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов".

В пресс-службе казахстанского Uber пояснили, что объединение двух компаний будет выгодно для пассажиров. "В целом для рынка онлайн-заказа поездок характерно гибкое ценообразование. Мы верим, что это объединение будет выгодно как для пользователей, так и для водителей", - сказали в пресс-службе Uber.
Источник: Tengrinews.kz
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