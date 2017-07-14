Крик души: Актюбинец написал обращение из СИЗО

Сотрудник компании "Холдинг Актобе Агро" Елдос Муханбетжан написал обращение из СИЗО в редакцию издания "Актобе Таймс" и попросил о помощи.



31 мая этого года Елдоса и двух водителей компании задержала Служба экономических расследований. Работяг обвинили в незаконной транспортировке газа для ТОО "Gold Steps". Следствие утверждает, что топливо транспортировалось без документов, подтверждающих законность его происхождения.



"Помогите мне! Я не собираюсь лжесвидетельствовать, как бы мне ни угрожали, куда бы меня ни закрывали. Все, что они делают, все незаконно. Откуда мне знать, кто и что куда продает? Я не директор и не замдиректора или бухгалтер. Я простой рабочий - механик", - говорится в письме.



В обращении он указывает на факты шантажа и обмана, которыми, по его словам, не брезгуют силовики. "Следователь, который ведет дело, и начальник отдела говорят, чтобы я в чем-то признался… Говорит, если дам нужные показания, меня отпустят домой. Но я не могу наговаривать на кого-то… Они говорят, чтобы я дал показания на руководство и других. Угрожают, что мне дадут 12 лет", - заявляет Елдос.



"Мне не дают встретиться с родными или позвонить, чтобы сказать, что все у меня нормально. Мое ходатайство о защитнике отклонили, они нарушают мои конституционные права… Я не знаю, что мне делать, у меня больные почки. Я уже месяц нахожусь в СИЗО. Со мной никаких следственных действий не проводят. Ни разу сюда… никто не приходил и я никуда не выезжал. Следователь сказал, что буду сидеть здесь, пока не дам нужные ему показания. Идет прямое незаконное давление!", - написал Муханбетжан.



В начале мая арестовали директора ТОО "Gold Steps". "Компромат на него и "выбивают" следователи из находящихся в СИЗО механика и водителей газовозов. Используемые фирмой емкости опломбировали, таким образом правоохранители заморозили работу ТОО и фактически всей газовой отрасли Актюбинской области. В итоге карт-бланш на работу получили две иногородние компании", - говорится в статье.



"Происходящее на газовом рынке дает основание полагать: за действиями Службы экономических расследований стоят силы, вознамерившиеся устроить передел бизнеса с вытеснением актюбинских компаний с рынка и фактическим установлением новых монополий", - отмечает издание.



Между тем, 29 июня родственники арестованных обратились за помощью к Администрации президента, главе Верховного Суда, генпрокурору, омбудсмену по правам человека и в партию "Нур Отан". Они просят вмешаться в ситуацию и освободить мужчин из-под ареста.



В обращении они заявляют, что сотрудники Службы экономических расследований их шантажируют. "… следователь СЭР ДГД Актюбинской области обманным путем, где-то угрожая, а где-то прямо шантажируя нас, пытается оказать на нас давление, чтобы мы уговорили своих близких взять на себя вину, и что в противном случае их посадят на 16 лет. Испугавшись этого, мы в страхе слепо поверили следователю и согласились на это. Затем следователь организовал нам встречу с ними… При личной встрече наши близкие… сказали о своей невиновности, в связи с чем не собираются брать на себя вину, и что произошло какое-то недоразумение", - пишут близкие в жалобе.



Родственники утверждают, что все документы на перевозку топлива были оформлены по закону. "Наличие документа на груз уже исключает вину водителей. А за недостоверные сведения о весе газа в этих документах водитель не несет ответственности, так как не участвует в их составлении… Непонятна причина ареста механика Муханбетжана Елдоса, который даже не управлял газовозом, а лишь отвечает за исправность и техническое состояние газовоза. В этой связи вообще непонятно, как он может участвовать в перевозке груза".