В ЗКО уголовное дело возбудили на блогера за пост в соцсети

В отношении блогера Айболата Букенова, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное дело, пишет «Уральская неделя». Заявление на Букенова написал директор фирмы «Жасулан-Флора» Айдар Нургожаев.



Блогер Айболат Букенов выразил свое мнение, написав пост на своей личной странице в Facebook о том, что расходовать 25 миллионов тенге на украшение города нецелесообразно, и рекомендовал потратить деньги на ремонт дорог.



Информация о том, что на цветочную пирамиду потратят именно такую сумму, блогер узнал из статьи на одном из республиканских сайтов и из видеоролика от агентства «Хабар».



Как рассказывает сам блогер, ранее участковый полиции сообщил ему, что его вызывает руководитель УВД Уральска Мерлан Айкенов.



«В кабинете полковника Айкенова меня познакомили со следователем Ержаном Жаксыгалиевым», — рассказывает Айболат Букенов.



В кабинете следователя Айболат Букенов позвонил своему адвокату Абзалу Куспану, однако не дозвонился. Зато успел удалить с мобильного приложение Facebook и Whatsapp.



«Следователь просто ахнул. Говорит, что именно Facebook ему и нужен был. Я тогда сказал, что в Facebook можно и с любого другого телефона зайти», — вспоминает события того дня блогер.



По словам Айболата Букенова, после этого диалога следователь Жаксыгалиев напечатал на компьютере документ «Акт выемки», сам подписал его и изъял у Букенова мобильный на сутки.



«Он пояснил мне, что телефон у меня изымает из-за того, что я написал с этого телефона пост о том, что в Уральске строят цветочную пирамиду за 25 миллионов, а это якобы ложная информация, ведь пирамиду построил какой-то бизнесмен и государство на нее денег не выделяло», – говорит Айболат Букенов.



«Но я эту цифру не с потолка взял — казахстанские сайты про это твердили. Правда, через некоторое время стали писать совсем по-другому», – добавил он.



Со слов Букенова, несмотря на его протесты и просьбу, чтобы проверили заодно и редакции СМИ, которая, по логике полиции, также распространили клевету, следователь изъял его мобильный.



«Жаксыгалиев открыл папку, которая лежала на его столе, и я просто в ужас пришел — там одни скриншоты моей страницы в «Facebook». Причем, как на подбор статьи с критикой акима области», — говорит блогер.



Айболат Букенов считает выемку его телефона ничем иным, как политической провокацией.



«В конце следователь мне сказал: «Ты слишком много пишешь, кажется, у тебя болезнь», — сказал Букенов.



К слову, телефон блогеру вернули на следующий день и велели не выезжать из города, при этом никакой подписки о невыезде Букенов не видел.



Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по статье 274 ч.2 УК РК «Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организацией».



«Уголовное дело заведено основании поступившего заявления руководителя ТОО «Жасулан-Флора» Айдара Нургожаева. В рамках уголовного дела и была произведена выемка мобильного телефона Айболата Букенова. Позже дознаватель вернул телефон под сохранную расписку», — говорится в письме.



К слову, в отделе ЖКХ акимата Уральска сообщают, что 25 миллионов тенге — это сумма, затраченная на озеленение города в целом, а цветочная пирамида – это подарок городу от предпринимателя из Тараза.



Блогер Айболат Букенов намерен обратиться за помощью в Фонд защиты свободы слова «Адил Соз».