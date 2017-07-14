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Банковские приложения на смартфонах Android атакуют вирусы - Нацбанк

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 12:00
Банковские приложения на смартфонах Android атакуют вирусы - Нацбанк
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Национальный Банк РК заявил о вирусных атаках на банковские приложения, установленные на смартфонах Android, передает корреспондент Tenginews.kz.

"Получены сообщения о выявленных в некоторых странах случаях распространения нового типа вредоносной программы (вируса), несущей угрозу для пользователей SMS-банкинга и мобильного банкинга в части несанкционированного доступа к мобильным банковским приложениям, установленным на базе операционной системы Android. Данный вирус распространяется посредством SMS-сообщений, содержащих ссылку на "просмотр" фотографии или иного мультимедийного файла", - говорится в сообщении Национального Банка РК.

Национальный Банк РК рекомендует проявлять бдительность при получении сообщений на мобильный телефон, с использованием которого осуществляется доступ в интернет-/мобильный банкинг, и применять следующие меры, направленные на снижение риска заражения и его последствий:

1) внимательно просматривать входящие сообщения и не переходить по предлагаемым ссылкам от неизвестных адресатов, при получении ссылок от известного адресата и наличии подозрений на вирус (ранее данный адресат не присылал ссылок по такой тематике) рекомендуем также не открывать ссылку;

2) на поступающие на мобильное устройство сообщения об установке неизвестных программ и (или) предоставлении им дополнительных прав рекомендуется отвечать отказом;

3) использовать надежный антивирус, периодически обновлять его и операционную систему;

4) регулярно отслеживать на сайтах банков, услугами которых вы пользуетесь, либо посредством новостных лент сведения об имеющихся потенциальных угрозах и методах их предотвращения;

5) не передавать конфиденциальные сведения (реквизиты) по платежным карточкам и банковским счетам (PIN-код, код СVV на обратной стороне карточки, пароль от интернет-/мобильного банкинга) третьим лицам.

13 июля на торжественном собрании в честь 25-летия КНБ РК Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что в последнее время новыми глобальными угрозами для общества становятся хакерские атаки на информационные сети и ресурсы.

Ранее сообщалось, что с помощью вирусных программ хакерам удалось получить доступ к информационным системам трех казахстанских банков второго уровня. Также хакерским атакам подверглись "Нурбанк" и "Банк ЦентрКредит". В МИК РК рассказывали, что в отношении "Банк ЦентрКредит" была совершена фишинговая рассылка с домена, который эмулирует официальный интернет-ресурс Национального Банка РК nationalsbank.kz. Ведомство, учитывая характер инцидента, предположило, что такая рассылка коснулась и других банков Казахстана.

10 марта Kaspi Bank, Halyk Bank, Qazkom, "Банк Астаны" и "Сбербанк" обратились к казахстанцам. Как отметили банки второго уровня, за последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев. Однако финансовые институты заверили, что банковские онлайн-сервисы надежно защищены от взлома.

16 марта глава Национального Банка РК Данияр Акишев назвал кибератаки "новым риском для банковской системы".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Валерий_М
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:14
И все же.... Трехлитровая банка с з/пл в шкафу - надёжнее! dada
 
 

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