Банковские приложения на смартфонах Android атакуют вирусы - Нацбанк

Национальный Банк РК заявил о вирусных атаках на банковские приложения, установленные на смартфонах Android, передает корреспондент Tenginews.kz.
"Получены сообщения о выявленных в некоторых странах случаях распространения нового типа вредоносной программы (вируса), несущей угрозу для пользователей SMS-банкинга и мобильного банкинга в части несанкционированного доступа к мобильным банковским приложениям, установленным на базе операционной системы Android. Данный вирус распространяется посредством SMS-сообщений, содержащих ссылку на "просмотр" фотографии или иного мультимедийного файла", - говорится в сообщении Национального Банка РК.
Национальный Банк РК рекомендует проявлять бдительность при получении сообщений на мобильный телефон, с использованием которого осуществляется доступ в интернет-/мобильный банкинг, и применять следующие меры, направленные на снижение риска заражения и его последствий:
1) внимательно просматривать входящие сообщения и не переходить по предлагаемым ссылкам от неизвестных адресатов, при получении ссылок от известного адресата и наличии подозрений на вирус (ранее данный адресат не присылал ссылок по такой тематике) рекомендуем также не открывать ссылку;
2) на поступающие на мобильное устройство сообщения об установке неизвестных программ и (или) предоставлении им дополнительных прав рекомендуется отвечать отказом;
3) использовать надежный антивирус, периодически обновлять его и операционную систему;
4) регулярно отслеживать на сайтах банков, услугами которых вы пользуетесь, либо посредством новостных лент сведения об имеющихся потенциальных угрозах и методах их предотвращения;
5) не передавать конфиденциальные сведения (реквизиты) по платежным карточкам и банковским счетам (PIN-код, код СVV на обратной стороне карточки, пароль от интернет-/мобильного банкинга) третьим лицам.
13 июля на торжественном собрании в честь 25-летия КНБ РК Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что в последнее время новыми глобальными угрозами для общества становятся хакерские атаки на информационные сети и ресурсы.
Ранее сообщалось, что с помощью вирусных программ хакерам удалось получить доступ к информационным системам трех казахстанских банков второго уровня. Также хакерским атакам подверглись "Нурбанк" и "Банк ЦентрКредит". В МИК РК рассказывали, что в отношении "Банк ЦентрКредит" была совершена фишинговая рассылка с домена, который эмулирует официальный интернет-ресурс Национального Банка РК nationalsbank.kz. Ведомство, учитывая характер инцидента, предположило, что такая рассылка коснулась и других банков Казахстана.
10 марта Kaspi Bank, Halyk Bank, Qazkom, "Банк Астаны" и "Сбербанк" обратились к казахстанцам. Как отметили банки второго уровня, за последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев. Однако финансовые институты заверили, что банковские онлайн-сервисы надежно защищены от взлома.
16 марта глава Национального Банка РК Данияр Акишев назвал кибератаки "новым риском для банковской системы".
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