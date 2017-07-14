Деньги и власть стали главными ценностями казахстанцев

Ценности казахстанцев в последнее время резко поменялись. Главным в обществе сейчас является обладание властью и богатством. Об этом в ходе круглого стола "Традиционный менталитет и модернизация: ловушки и решения" в Алматы заявили эксперты, передает корреспондент Today.kz.
Специалисты фонда социальных и политических исследований "Стратегия" на протяжении 13 лет занимались исследованием казахстанского менталитета и идентичности.
"Сегодня в обществе престижно положение человека. Получают распространение: обладание властью, материальными или другими ценностями, служебное положение. То есть это доминирующие признаки, а то, что было важно (раньше - Прим. автора) - получить образование, быть культурно обогащенным - для респондентов остается на последних местах", - сообщила президент фонда "Стратегия" Гульмира Илеуова.
За 13 лет были опрошены представители всех регионов Казахстана. По словам руководителя фонда, люди в беседах называют одни ценности, а живут совсем по другим.
"Большое влияние на сознание граждан оказали также и 25 лет независимого развития страны, в течение которых проявились в той или иной степени успешности адаптационные стратегии населения в условиях рыночной экономики. В этом контексте к важным характеристикам современного менталитета населения можно отнести его адаптивность, приспособляемость и способность к изменениям", - добавила Илеуова.
Ценности, по оценкам экспертам, начали меняться с 2009 года. Если раньше в почете были достижения в образовании и профессиональной деятельности, а также уровень культуры, то сегодня у респондентов на первый план выходит их материальное положение и власть, констатировали авторы исследования.
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