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Замечаниями отделались сотрудники акиматов за селфи с пьяных вечеринок

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Замечаниями отделались сотрудники акиматов за селфи с пьяных вечеринок
Фото ©Турар Казангапов
Замечаниями отделались сотрудники акиматов за селфи с пьяных вечеринок в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Неэтичные селфи в соцсетях выявили сотрудники департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области. Как оказалось, госслужащие, не стесняясь, выкладывали собственные фотографии с шикарных застолий со спиртным в ресторанах и кафе, из мест отдыха на фоне дорогих авто и заграничных отелей.

"При проведении мониторинга на предмет соблюдения госслужащими норм этического кодекса проанализированы соцсети служащих 369 госорганов. Проверялись соцсети "Одноклассники", Facebook, "Мой мир", "ВКонтакте", Instagram. В ходе мониторинга выявлены нарушения этического кодекса, допущенные 38 госслужащими. Ими были выставлены 113 фотографий из увеселительных заведений с изображением распития спиртных напитков, из заграничных мест отдыха на фоне дорогостоящих автомобилей, размещены публикации с нецензурной лексикой", - сообщил руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента Ерлан Тулегенов.

По его словам, информация о результатах мониторинга направлена в Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции. Также информационное письмо о нарушениях, допущенных работниками местных исполнительных органов области, адресовано руководителю аппарата акима Павлодарской области.

Компрометирующие фото послужили основанием для возбуждения дисциплинарных дел.

"По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены семь госслужащих региона. Это главные специалисты аппаратов акимов, а также отделов акиматов сел и районов области", - отметили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

Как сообщалось, в мае этого года по результатам проверки были выявлены 50 фактов несоблюдения этики среди чиновников 13 учреждений. Отмечалось, что молодые госслужащие, выкладывали фотографии из мест отдыха, где употребляли спиртные напитки, а также публиковали в сети дорогостоящее имущество.

Напомним, ранее местным чиновникам рекомендовали не фотографироваться на свадьбах с незнакомыми людьми. По словам уполномоченного по этике Павлодарской области Юрия Фельдмана, незнакомец может оказаться членом ОПГ или радикального общества, что впоследствии обернется серьезными неприятностями для госслужащего.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Мимоза
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  • Ну Ну
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 16:47
Зачем лезут в чью-то личную жизнь? Теперь фотки в семейном кругу в костюмах и галстуках делать что-ли этим госслужащим? Бред какой-то
 
 

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