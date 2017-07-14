Мы привыкнем к тому, что человек управляет ласковой рукой - Косарев об отмене жезлов

Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев заявил, что казахстанцы привыкнут к тому, что теперь сотрудники полиции регулируют дорожное движение не "дубинкой, а ласковой рукой", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Что касается жезла, который входит в компетенцию исполнительного органа, это их право. Я думаю, что пройдет какое-то время и мы эти палочки, которые помогали "кормиться" некоторым работникам, забудем. Я думаю, что все новое рождается в борьбе, в трудностях, и оно родится и будет жить, и мы привыкнем к тому, что человек управляет не дубинкой, а ласковой рукой", - сказал Косарев на брифинге Службы центральных коммуникаций.



Депутат отметил, что обстановка на дорогах Казахстана усложняется с каждым годом.



"Если в прежние годы, лет 20-25 назад, средняя скорость на дорогах была 60 километров в час, это значит, что машина двигалась со скоростью 15-17 метров в секунду, то сейчас машины движутся 120-150 километров, и человеческий организм не всегда успевает среагировать на изменения дорожной ситуации. Кроме того, в 2001 году было 1 500 000 машин, на сегодня 4 500 000 машин движется", - добавил мажилисмен от фракции "Народные коммунисты".



По его данным, в 2017 году произошло более семи тысяч аварий, за полгода погибло более 700 человек.



"Почти каждый день три-четыре человека гибнут. Много издержек на транспорте из-за того, что у нас не сложилось пока доброжелательной и взаимовзыскательной обстановки между работниками, контролирующими дорожное движение, и водителями. У нас одни хотят нарушать, а вторые хотят на этом что-то поиметь. Нельзя так делать. Надо создать обстановку, чтобы взыскательность отношений водителей была высокой, принципиальной, и чтобы каждый сотрудник полиции знал, что он несет ответственность за состояние дорожной безопасности. Такой ответственности пока не воспитаны", - заключил Владислав Косарев.