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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кызылординский подросток убил сверстника ударом кулака в сердце

Просмотров:602 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Кызылординский подросток убил сверстника ударом кулака в сердце
Иллюстративное фото с сайта Newsler.ru
В аульном округе Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области ученик 11-го класса умер после того, как сверстник ударил его кулаком в сердце, сообщает корреспондент NUR.KZ.

По подозрению в совершении преступления задержан выпускник школы. Предполагается, что они с жертвой около двух часов ночи встретились на окраине аула.

По словам родных жертвы, там находился и учитель физкультуры. Сейчас он проходит свидетелем по делу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного Кодекса РК. Ведется досудебное расследование. В интересах следствия мы не можем давать дополнительную информацию», – пояснили в пресс-службе ДВД Кызылординской области.

Аким аульного округа Бирлик прокомментировал случившееся.

«Эта трагедия стала для нас шоком. Жертва и подозреваемый – дальние родственники. Раньше таких ЧП у нас не было. Мы будем проводить профилактические мероприятия. Сейчас школьники находятся на каникулах. Мы просим родителей следить за своими детьми», – сказал Аскер Мусаев.

Отметим, что это уже третий факт смерти школьника в Жанакорганском районе за этот год.

В начале года подростка убили прямо в туалете школы. Еще один также получил смертельный удар в сердце.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 9 )

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  • Лесник
  • Шым-Актау
 Кимуля (Посетители) Сегодня, 18:14
Цитата: Englishman
Сколько бы книг не прочел, человек остается зверем

В последние годы с 90-х считая наш (зоопарк) преобладает хищниками и повадки у них далеко не наши.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:19
Комментарий удален за нарушение правил
 
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Englishman (Посетители) Сегодня, 16:59
Шым-Актау,
Лучше бы книги читали дома. У темной молодежи один лишь культ силы в приоритете.

Сколько бы книг не прочел, человек остается зверем, который по большей части руководствуется инстинктами, а не логикой.

God save the queen!
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 16:24
Лучше бы книги читали дома. У темной молодежи один лишь культ силы в приоритете.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 16:13
Цитата: Колдун
Карочи я фильмов насмотрелся и гружу тебя.

Киноман. draznilka
 
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  • Лесник
  • Юрий Спассков
 Колдун (Посетители) Сегодня, 15:44
Цитата: Лесник
Колдун,
Разговор про удар в сердце, вроде.

Как раз именно туда и бьют убивая или ребром ладони по шейным позвонкам тоже смертельный удар. Карочи я фильмов насмотрелся и гружу тебя. lol

Я свободен !
 
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  • Колдун
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:30
Колдун,
Разговор про удар в сердце, вроде.
 
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  • Лесник
 Колдун (Посетители) Сегодня, 15:06
Цитата: Лесник
Просто так не убьешь, нужно знать- когда и куда бить.

Удар наносят ниже кадыка на ширину мужской ладони,зачастую сердечная мышца не выдерживает и рвётся. Это ноккаутирующий удар знают все *серые гуси* наёмники одним словом.

Я свободен !
 
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  • Колдун
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:01
ученик 11-го класса умер после того, как сверстник ударил его кулаком в сердце,

Еще один также получил смертельный удар в сердце.


По словам родных жертвы, там находился и учитель физкультуры. Сейчас он проходит свидетелем по делу.


Знаю этот удар. Это боевое ушу. Просто так не убьешь, нужно знать- когда и куда бить. Физрук натаскивает, по-ходу.
 
 

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