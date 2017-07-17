Кызылординский подросток убил сверстника ударом кулака в сердце

В аульном округе Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области ученик 11-го класса умер после того, как сверстник ударил его кулаком в сердце, сообщает корреспондент NUR.KZ.
По подозрению в совершении преступления задержан выпускник школы. Предполагается, что они с жертвой около двух часов ночи встретились на окраине аула.
По словам родных жертвы, там находился и учитель физкультуры. Сейчас он проходит свидетелем по делу.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного Кодекса РК. Ведется досудебное расследование. В интересах следствия мы не можем давать дополнительную информацию», – пояснили в пресс-службе ДВД Кызылординской области.
Аким аульного округа Бирлик прокомментировал случившееся.
«Эта трагедия стала для нас шоком. Жертва и подозреваемый – дальние родственники. Раньше таких ЧП у нас не было. Мы будем проводить профилактические мероприятия. Сейчас школьники находятся на каникулах. Мы просим родителей следить за своими детьми», – сказал Аскер Мусаев.
Отметим, что это уже третий факт смерти школьника в Жанакорганском районе за этот год.
В начале года подростка убили прямо в туалете школы. Еще один также получил смертельный удар в сердце.
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