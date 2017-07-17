Судья рассказала, откуда взяла деньги на "свадьбу дочери за 2 миллиона долларов"

Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала, за чей счет была проведена свадьба ее дочери, стоимость которой оценивается в два миллиона долларов. Ведь согласно имущественной декларации за весь 2016 год судья заработала 2 миллиона 641 тысячу рублей (примерно по 220 тысяч рублей в месяц), пишет L!FE."В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов - полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. "Бентли" никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей, - рассказала Хахалева "Российской газете".Судья пояснила, что звезды отечественной эстрады были приглашены на торжество в качестве гостей, потому что они - друзья мужа."С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет", - заявила Хахалева.Судья подчеркнула, что доходы мужа, на которые отмечалась свадьба, полностью легальные и с них платятся налоги."А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью", - добавила Хахалева.Ранее сообщалось, что свадьба дочери судьи за 2 миллиона долларов возмутила россиян. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Утверждалось, что на знаменитостей было потрачено 115 тысяч евро.