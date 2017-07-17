Выписывать штрафы на планшетах за нарушения ПДД будут полицейские в РК

В Астане прошла презентация пилотного проекта по составлению электронных протоколов, целью которого является уход от бумажной системы ведения документации, передает корреспондент Today.kz.



"Новая информационная система "Единый реестр административных производств", то есть все административные дела, также как и уголовные, имеют единую регистрацию по всей стране. Я думаю, что это минимизирует бюрократию, коррупцию, уменьшит злоупотребление и в конечном итоге повысит доверие у населения", - сказал генпрокурор РК Жакип Асанов, открывая презентацию.



Он отметил, что ЕРАП является первым проектом, который далее будет реализован во всех 64 госорганах, составляющих протоколы.



Так, по словам разработчиков, теперь для оформления протокола за совершенное нарушение ПДД достаточно будет ввести ИИН человека, а все остальные данные выдаст система.



"Пилотный проект по заполнению электронных протоколов начинается именно в ОВД. Это первый этап большого проекта по создания электронного административного производства. В рамках данного этапа комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах", - рассказал заместитель председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Баглан Бекбауов.

Он отметил, что приложение позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате, который подписывается ЭЦП инспектора.



"Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью "стилуса". Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр, второй экземпляр с "живой" подписью нарушителя остается у инспектора. Электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление. Оно будет приходить в формате о статусе протокола. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в Интернет, то по указанной ссылке в SMS-уведомлениях можно будет посмотреть сам электронный протокол", - добавил Бекбауов.



Для полноценного запуска данного проекта, по словам главы МВД РК Калмуханбета Касымова, необходимо около трех тысяч планшетов стоимостью 874 миллиона тенге.



"Эта деятельность требует материальных затрат. Сейчас приобрели 50 планшетов и 50 терминалов. До конца года акимат нам обещает 150 планшетов, но чтобы наши астанинские полицейские работали на 100 процентов, им нужно 283. Чтобы в Казахстане запустить проект, нам нужен 2 971 планшет, общая цена вопроса - где-то 874 миллиона тенге. Я думаю, в любом случае это все содержится за счет местных бюджетов, если акимы нас поддержат, мы облегчим работу", - сказал Касымов.

Он отметил, что реализация проекта позволит ускорить работу полицейских, исключив излишнюю бумажную работу.



"Она дает нам, во-первых, скорость, во-вторых, реальность, и, в-третьих, прозрачность работы наших полицейских. Естественно, все, что говорилось, сейчас это делается, но в реальном времени. Пока позвонит дежурному, узнает, что перед ним злостный нарушить или, не зная его, совсем неправильную квалификацию сделает. То есть мы облегчаем в течение трех минут вот эту работу", - добавил глава ведомства.



Напомним, ежегодно в Казахстане оформляется порядка четырех миллионов административных производств, из них 20 процентов, по словам генпрокурора Асанова, заканчиваются предупреждением, а 75 процентов - штрафом.