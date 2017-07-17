Сейчас на сайте
2609
объявлений
  • Продам Автодром, земельный участок за 7 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 9 000 тенге
  • Продам Приозерный-3, дом, за 30 000 000 тенге
  • Продам Актау, коттедж за 235 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 9 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 17 Июля
+32...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.72 KZT
  • €1 = 372.89 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выписывать штрафы на планшетах за нарушения ПДД будут полицейские в РК

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Выписывать штрафы на планшетах за нарушения ПДД будут полицейские в РК
Фото: today.kz
В Астане прошла презентация пилотного проекта по составлению электронных протоколов, целью которого является уход от бумажной системы ведения документации, передает корреспондент Today.kz.

"Новая информационная система "Единый реестр административных производств", то есть все административные дела, также как и уголовные, имеют единую регистрацию по всей стране. Я думаю, что это минимизирует бюрократию, коррупцию, уменьшит злоупотребление и в конечном итоге повысит доверие у населения", - сказал генпрокурор РК Жакип Асанов, открывая презентацию.

Он отметил, что ЕРАП является первым проектом, который далее будет реализован во всех 64 госорганах, составляющих протоколы.

Так, по словам разработчиков, теперь для оформления протокола за совершенное нарушение ПДД достаточно будет ввести ИИН человека, а все остальные данные выдаст система.

"Пилотный проект по заполнению электронных протоколов начинается именно в ОВД. Это первый этап большого проекта по создания электронного административного производства. В рамках данного этапа комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах", - рассказал заместитель председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Баглан Бекбауов.
Он отметил, что приложение позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате, который подписывается ЭЦП инспектора.

"Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью "стилуса". Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр, второй экземпляр с "живой" подписью нарушителя остается у инспектора. Электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление. Оно будет приходить в формате о статусе протокола. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в Интернет, то по указанной ссылке в SMS-уведомлениях можно будет посмотреть сам электронный протокол", - добавил Бекбауов.

Для полноценного запуска данного проекта, по словам главы МВД РК Калмуханбета Касымова, необходимо около трех тысяч планшетов стоимостью 874 миллиона тенге.

"Эта деятельность требует материальных затрат. Сейчас приобрели 50 планшетов и 50 терминалов. До конца года акимат нам обещает 150 планшетов, но чтобы наши астанинские полицейские работали на 100 процентов, им нужно 283. Чтобы в Казахстане запустить проект, нам нужен 2 971 планшет, общая цена вопроса - где-то 874 миллиона тенге. Я думаю, в любом случае это все содержится за счет местных бюджетов, если акимы нас поддержат, мы облегчим работу", - сказал Касымов.
Он отметил, что реализация проекта позволит ускорить работу полицейских, исключив излишнюю бумажную работу.

"Она дает нам, во-первых, скорость, во-вторых, реальность, и, в-третьих, прозрачность работы наших полицейских. Естественно, все, что говорилось, сейчас это делается, но в реальном времени. Пока позвонит дежурному, узнает, что перед ним злостный нарушить или, не зная его, совсем неправильную квалификацию сделает. То есть мы облегчаем в течение трех минут вот эту работу", - добавил глава ведомства.

Напомним, ежегодно в Казахстане оформляется порядка четырех миллионов административных производств, из них 20 процентов, по словам генпрокурора Асанова, заканчиваются предупреждением, а 75 процентов - штрафом.
Источник: today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Budweiser (Посетители) Сегодня, 16:57
Выписывать штрафы на планшетах за нарушения ПДД будут полицейские в РК

Собранных в Актау rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 16:19
Так проще, конечно. Бабло тырить. Вирус в базу запустил- и делай что хочешь. Поглядим, к чему приведет эта очередная "пилотка"..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика