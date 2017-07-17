В Сингапуре 26-летнюю казахстанку посадили в тюрьму за взятку полицейскому - СМИ

26-летнюю казахстанку посадили в тюрьму в Сингапуре за то, что она попыталась дать взятку полицейскому, пишет издание The Straits Times. 28 июня гражданка РК Елена Калугина в суде призналась о содеянном.
Как сообщает издание, женщина хотела во время рейда подкупить инспектора Ло Лунг Э и сержанта Ксавье Сон Хун Ге. Калугина предложила им 2150 долларов в отеле Royal, так как из-за проблем с визой полицейские могли ее арестовать.
"Инспектор и сержант отправились в номер Калугиной. Во время допроса в туалете в присутствии инспектора Ло она умоляла освободить ее. Она жестом указала на полицейского, потирая указательный палец и большой палец, который инспектор понимал как "деньги". Он предупредил ее, что взятка является преступлением и что ее действия будут записаны на камеру. После этого он вышел из туалета и вошел в спальню гостиничного номера. Затем Калугина попросила инспектора отключить камеру, а после открыла ящик стола и указала на наличные деньги в сумме 2150 долларов. Затем она попросила инспектора Ло отпустить ее и заявила, что она отправится домой ближайшим рейсом", - пишет издание.
Издание пишет, что инспектор отказался от предложения казахстанки и арестовал ее. Отмечается, что за коррупцию Калугиной грозил штраф до 100 000 долларов и/или тюремный срок до пяти лет. Однако суд заключил ее в тюрьму на четыре недели.
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