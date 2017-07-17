Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Национальный банк принял решение сохранить уровень базовой ставки 10,5% с коридором +/-1%, передает LS.



В пресс-службе регулятора уточнили, что уровень годовой инфляции согласуется с прогнозными оценками Нацбанка и остается в рамках целевого коридора. При этом инфляционные ожидания формируются на стабильном уровне.



"Инфляционные риски возможны со стороны факторов предложения, возникающих на рынках отдельных товаров, и отклонения внешних параметров от базового сценария развития экономики. Тем не менее, траектория замедления темпов прогнозной инфляции в среднесрочном периоде повышает вероятность снижения базовой ставки, как в краткосрочной перспективе, так и на горизонте предстоящих 12-18 месяцев в целях обеспечения соответствия реальной процентной базовой ставки долгосрочным потенциальным темпам экономического роста", - отметили в Нацбанке.



Также в финансовом надзорном органе добавили, что годовая инфляция в июне 2017 года составила 7,5% и продолжает сохраняться в пределах целевого коридора.



"Важными признаками нисходящего тренда инфляции являются более низкая инфляция в I полугодии текущего года (3,7%) по сравнению с I полугодием 2016 года (4,6%), а также показатели базовой инфляции, не учитывающие ценовые шоки и волатильные компоненты, которые с начала года заметно замедляются и складываются на более низком уровне по сравнению с общей инфляцией. В июне базовая инфляция составила 6,8% (в декабре 2016 года – 8,9%). Краткосрочным инфляционным риском последних месяцев оставалась ситуация на отдельных сегментах рынка продовольствия, однако начало периода нового урожая сгладило негативные тенденции в общей динамике цен на продовольствие. Инфляционные ожидания населения сохраняют стабильность с начала 2017 года.В июне количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,4% и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах коридора инфляции на 2018 год", - привели данные в Нацбанке.



Кроме этого результаты июньского опроса показали, что воспринимаемая годовая инфляция и ожидания населения на год вперед незначительно снизились.



"Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется волатильностью. Наблюдаемое формирование цен на нефть на уровне ниже $50 за баррель и ускорение роста индекса цен на мировых продовольственных рынках в мае-июне, в основном вследствие удорожания молочной продукции и зерновых, может привести к усилению инфляционного фона. Валютные предпочтения вкладчиков сохраняются в пользу тенговых активов", - поясняется в сообщении.



По предварительным данным июня превышение доли тенговых депозитов над валютными продолжает расширяться, указывают в Нацбанке. Наблюдается также рост доли тенговых кредитов.



"При этом, спрос на кредитные ресурсы остается стабильным и сопровождается постепенным снижением ставок. Краткосрочная динамика кредитования ограничивается процессами консолидации в банковском секторе. Деловая активность в экономике продолжает демонстрировать оживление, динамика внутренних экономических показателей свидетельствуют о сохранении тенденции восстановления. Так, в июне рост краткосрочного экономического индикатора, характеризующего совокупное предложение в стране, составил 107,4% в годовом выражении", - уточнили в главном банке.



В сообщении отмечается, что пересмотр статистическим ведомством оценочных данных по реальным доходам населения текущего года в сторону существенного снижения обуславливает неопределенность дальнейшей динамики потребительского спроса.



В то же время денежно-кредитные условия остаются нейтральными. В условиях избыточной ликвидности ставки денежного рынка сохраняются возле нижней границы процентного коридора. В связи с запуском в III квартале текущего года программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора ожидается последующее восстановление его кредитной активности.



Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 21 августа 2017 года в 17:00 по времени Астаны.



Ранее аналитики, опрошенные LS, высказали мнение о том, что Нацбанк продолжит снижать базовую ставку, и к концу года она может составить 9,5%-10%.



Напомним, в течение 2016 года главный банк снизил ставку с 17% до 12%. В январе текущего года регулятор оставил базовую ставку на прежнем уровне в 12% с коридором +/-1%. А уже в следующем месяце снизил до 11%. При этом в июне текущего года Нацбанк снизил ставку с 11% до 10,5% с коридором +/-1%.