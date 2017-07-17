Ураган в ВКО: побиты авто и сорваны кровли

В Восточном Казахстане ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду стал причиной многочисленных повреждений зданий и автомобилей. В Усть-Каменогорске сорванная кровля повредила автомобили, также ветер срывал рекламные конструкции, рушил остановки и даже валил деревья, передает корреспондент Tengrinews.kz. Порывы ураганного ветра продлились около 10-15 минут. Судя по сообщениям в социальных сетях, ветер разной степени крепости ощутили жители почти всех населенных пунктов региона. В Усть-Каменогорске ураган повредил рекламные конструкции, сорвал кровлю с крыш нескольких зданий. Пользователи делились в социальных сетях снимками с поваленными деревьями, разбитыми остановками и поврежденными автомобилями. По информации ДЧС ВКО, отдельные порывы ветра по региону достигали рекордных 30-35 метров в секунду.













"Сейчас мы только получаем информацию из разных уголков региона о последствиях урагана. Мощный ветер стал причиной обрушения кровли зданий в Жарминском, Уланском районах. Есть аналогичные сообщения из Усть-Каменогорска. Сейчас мы пытаемся аккумулировать все эти данные, чтобы установить полную картину. Согласно ранее распространенному штормовому предупреждению по региону, порывы ветра достигали 30 метров в секунду", - рассказали в ДЧС ВКО.





В ведомстве добавили, что пока нет информации о жертвах или разрушениях.



