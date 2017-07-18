"Поражает цель со скоростью света": США испытали лазерное оружие

Военно-морской флот США провел испытание системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN.
Как утверждает телеканал, это "первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие".
"Оно точнее пуль. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов или только против надводных целей, или только в отношении (...) наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей", - заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.
По данным телеканала, данное лазерное оружие поражает цель "со скоростью света", в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. "Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света", - приводит телеканал слова лейтенанта Кейла Хьюза.
В качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате он с горящим крылом упал в море. Как сообщается, удар произошел "беззвучно и незаметно".
Телеканал отмечает, что для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора, и три человека для обслуживания лазера. Лейтенант Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар. По данным телеканала, сегодня лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок. На вопрос телеканала о том, сможет ли LaWS сбить ракету, Хьюз ответил "может быть".
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